«Innamorato della Svizzera: qui sono maturato in fretta»

hockey

Dopo tante esperienze in giro per la Svizzera e un’annata in Nordamerica, a 20 anni Petr Cajka è a tutti gli effetti un giocatore dell’Ambrì Piotta - Con tanta voglia di crescere e di affermarsi nel nostro campionato