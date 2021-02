Reto Ziegler non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Quando lo farà, e pandemia permettendo, lo vedremmo comunque benone in un’agenzia di viaggi. La carriera del neoacquisto del Lugano è infatti una lunga pergamena. Segnata, man mano che la si srotola, da paesi e culture diverse. Inghilterra, Germania, Italia, Turchia, Russia, Stati Uniti. Fino a diventare un mappamondo sportivo. A segnarne i confini più estremi è però la Svizzera, punto di partenza e d’arrivo del giocatore. Esploso nel GC quasi vent’anni fa, il difensore 35.enne cerca ora il sole in Ticino. E affronta di petto gli scettici. «La mia età? Rappresenta solo un numero. Dentro di me c’è un fuoco che arde. Continuo ad amare il calcio, lo conosco bene, così come conosco bene il mio fisico».

Ziegler, insomma, abbraccia i bianconeri con grande consapevolezza. «Sono reduce da tre anni giocati ad alto livello, nella Major League Soccer. E anche se negli ultimi mesi non sono più sceso in campo, mi sono sempre allenato. Sono a Lugano per fare bene e avere successo. A Cornaredo ho trovato una famiglia. Sì, questo club mi ha ricordato subito la Sampdoria». Merito altresì di alcuni punti di riferimento, riemersi dal passato. «Questo trasferimento si è reso possibile grazie a Marco Padalino, già mio compagno con i blucerchiati, a mister Jacobacci, che avevo conosciuto ai tempi di Sion, e naturalmente al presidente Angelo Renzetti». Martedì, in occasione del primo allenamento, Ziegler ha inoltre ritrovato Mattia Croci-Torti. «Abbiamo giocato insieme nel Grasshopper. Vivevamo nello stesso palazzo, con anche Stephan Lichtsteiner. Considerati i tre anni in più, ha rappresentato una sorta di fratello maggiore. Mi ha fatto piacere rivederlo e notare quanto sia diventato importante per la società».

Già, gli Stati Uniti. «Ho sempre amato la cultura americana e, grazie all’avventura in Texas, ho in qualche modo realizzato un sogno» afferma Ziegler. E a proposito dei «Toros». Come ha vissuto, Reto, la passione locale per il soccer. In fondo, Homer Simpson sogna di possedere i Cowboys mica il FC Dallas. «È vero, football americano, NBA e NHL occupano il primo posto nel cuore dei tifosi. È così in tutto il Paese, e io stesso ho approfittato dell’esperienza a stelle e strisce per ammirare le stelle di questi sport. Non per questo, però, l’entusiasmo di Dallas per il calcio è contenuto. Anzi. Gli investimenti in quest’ambito sono importanti e, nei miei tre anni di permanenza, raramente non ho visto lo stadio pieno». Non solo. Ziegler evidenzia pure la qualità del massimo campionato americano. «Forse non è ancora la destinazione privilegiata dai talenti più giovani. Ma sono sicuro che le cose in futuro cambieranno. A mio avviso, in effetti, il valore del torneo è sottovalutato. E Zlatan Ibrahimovic è lì a dimostrarlo».