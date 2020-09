Ad Ambrì non si fanno certo i salti di gioia, anzi. A Lugano, invece, si tira quantomeno un sospiro di sollievo. L’occupazione dei due terzi dei posti seduti a partire da ottobre è un compromesso digeribile, ma che un po’ di mal di pancia lo fa venire. Soprattutto alla Valascia, appunto, dove si puntava a sfruttare tutti i seggiolini in pista, compresi quelli che si andranno a creare ad hoc in curva sud. Dai 3.600 previsti e auspicati si dovrà per contro scendere di un terzo. «Non siamo ancora in grado di dare un numero preciso» rileva in merito il presidente dei biancoblù Filippo Lombardi. Per poi comunque riconoscere: «Considerata la configurazione della Valascia è chiaro però che il nostro sarà il club maggiormente penalizzato. Si è evitato il peggio, il 50% della capienza, e la discriminazione con il mondo del pallone. Detto ciò, lo ribadisco, chi ne esce peggio è l’Ambrì Piotta». E quindi, ora, che succede? «Nella misura in cui gli altri club più piccoli accetteranno le regole del Consiglio federale, non ritengo che la società si trovi nelle condizioni di potersi mettere di traverso. Non lo faremo, perché non vogliamo sottrarci ai nostri obblighi e impegni sportivi». Le finanze, va da sé, rischiano però di subire un colpo durissimo. «Per evitare di chiudere la stagione in modo catastrofico - spiega Lombardi - andranno prese delle decisioni e fatte nuove valutazioni. Venerdì si riunirà il CdA. Ed è inevitabile che serviranno altri sacrifici. Uno sforzo verrà chiesto ai quadri e ai giocatori, così come agli sponsor, ai donatori e agli azionisti». Il presidente dell’HCAP menziona infine il «sostegno pubblico», con in particolar modo la ricalibrazione dei prestiti e degli aiuti della Confederazione in discussione alle Camere.