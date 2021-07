Sconfitta di misura, ma pur sempre sconfitta per i Lugano Sharks di Gianfranco Salvati, che si sono arresi al Kreuzlingen in gara-3 della finale al Lido per 6-7 (2-2 3-3 0-2 1-0). Partita difficile e arbitraggio fiscale contro la compagine di casa, ma anche tanti tiri imprecisi e sfortunati (non si contano i pali e le aste) da parte degli Sharks. I migliori marcatori tra i luganesi sono stati Dusan Radivojevic (4 reti) e Arnaldo Deserti (2). Giovedì si torna in acqua a Kreuzlingen e non è più concesso l’errore. In caso di successo, sabato si giocherà il match decisivo a Lugano.