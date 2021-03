Ancora ventiquattro ore e la nazionale Svizzera U21 tornerà in campo per la seconda sfida del gruppo D, contro la Croazia. Sempre allo stadio Bonifika di Capodistria, teatro dell’impresa all’esordio contro l’Inghilterra. E nella località in riva al mare, già domani sera, i rossocrociati potrebbero festeggiare una storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Certo, servirà innanzitutto un successo elvetico, seguito da un risultato favorevole nel big match tra Portogallo e inglesi. Però l’eventualità è presente: «Ma per noi non cambia assolutamente nulla – ci spiega Mauro Lustrinelli -. Non ci mette pressione e nel contempo non ci motiva più del solito, perché la squadra è già bravissima nell’arrivare carica e pronta ad ogni partita. Nessuno sta facendo calcoli, abbiamo in testa soltanto un obiettivo ed è quello di uscire dal campo con la vittoria, per tornare a Lubiana con altri tre punti».