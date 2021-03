La stagione di Luca Margaroli è partita un po’ in sordina. Diversi tornei senza lode e senza infamia. Manca ancora il cosiddetto exploit. Chissà che non arrivi nel Challenger Indoor di Lugano, promosso dall’ATP in collaborazione con Swiss Tennis, grazie al grande impegno di papà Riccardo, dei generosi sponsor e della Città. Il suo compagno di doppio, che oggi ruota attorno alla 250. posizione ATP, è Jack Sock. Un signor giocatore, sia in singolare che in doppio. Ma è soprattutto in questa specialità che ha fatto parlare di sé.

«L’idea di giocare con Sock è nata e si è concretizzata settimana scorsa al Challenger di Biella dove l’americano aveva ricevuto una wild card per il singolare. Un invito che poi Jack ha ottenuto anche dal torneo luganese, anche se in seguito a tre forfait è finito direttamente...