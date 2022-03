Il Motomondiale riparte questo weekend dal Qatar. Campione in carica della MotoGP, il francese Fabio Quartararo (Yamaha) dovrà vedersela con una concorrenza particolarmente agguerrita. Tra i suoi più ambiziosi rivali c’è il redivivo Marc Marquez (Honda), già sei volte iridato nella classe regina, l’ultima nel 2019. Lo spagnolo spera di essersi lasciato alle spalle i guai fisici per riconquistare il trono. L’altra grande minaccia per Quartararo è rappresentata dall’italiano Francesco Bagnaia (Ducati), vicecampione lo scorso anno.

Marc, due anni da incubo

All’alba di una stagione molto intensa, con un calendario senza precedenti di 21 gare (si parte domenica in Qatar e si chiude il 6 novembre a Valencia), la lotta si preannuncia apertissima. Approfittando delle battute d’arresto di Marquez, nelle scorse stagioni i giovani hanno preso il potere con le incoronazioni del 24.enne spagnolo Joan Mir (Suzuki) nel 2020 e appunto del 22.enne Quartararo nel 2021. Il dominio di Marc, quasi incontrastato tra il 2013 e il 2019 (il titolo gli è sfuggito solo nel 2015 a favore del connazionale Jorge Lorenzo), si è interrotto bruscamente: il 2020 e il 2021 rimarranno per lui due anni da incubo, con una frattura al braccio destro e gravi problemi alla vista. Nonostante tutto, il 28.enne è riuscito comunque a vincere tre gare, dimostrando di avere ancora la velocità necessaria. «Dal 2020 ho affrontato una strada piena d’ostacoli, ma oggi sembra tutto a posto, la vista è perfetta e anche il braccio sta meglio», ha assicurato a inizio febbraio.

Marquez spera vivamente nell’atteso duello con Quartararo: «Significherebbe che sono in lotta per il titolo», ha affermato. Ma secondo lui il 2022 proporrà «una battaglia tra tanti piloti, con Quartararo e Bagnaia tra i favoriti».

Fabio vuole ripetersi

Il francese non nasconde di puntare al bis: «Ho assaporato la vittoria e non la voglio più lasciare, sono ancora più motivato di prima», ha sottolineato Quartararo. Per la sua quarta stagione in MotoGP con la Yamaha, la seconda nel team ufficiale, «El Diablo» dovrà domare una moto che non sembra la più efficiente, almeno stando ai test pre-stagionali. «Mi aspettavo molto di più dal motore», ha ammesso Fabio. «L’obiettivo principale era avere più potenza». Una necessità che era emersa alla fine della stagione 2021, segnata dal dominio Ducati. «Ma in fin dei conti i test sono andati abbastanza bene, ora devo concentrarmi al 100% sulla gara», ha detto il detentore del titolo.

«Pecco» sulla scia del 2021

Gli occhi di tutti sono puntati su Francesco «Pecco» Bagnaia e sulla sua sgargiante Desmosedici rossa. Il 25.enne torinese, campione del mondo in Moto2 nel 2018, ha brillato al termine della scorsa stagione con quattro vittorie nelle ultime sei gare. Vincitrice del titolo costruttori, la Ducati avrà otto moto al via, due in più dell’anno passato. Oltre alle due ufficiali, anche i team Pramac, Gresini e VR46 sono equipaggiati da Ducati.

La carica degli outsider

L’elenco degli outsider non è roba da poco. Si va dalle Ducati-Pramacs del francese Johann Zarco e dello spagnolo Jorge Martin a quella ufficiale dell’australiano Jack Miller. Joan Mir spera di riportare regolarmente la sua Suzuki sul podio. L’italiano Franco Morbidelli (Yamaha), dopo una stagione troncata, vuole ritrovare gli avamposti come nel 2020, quando vinse tre gare e chiuse da vicecampione.

Vale c’è, a modo suo

La stagione sarà anche la prima – dal 1999 – senza Valentino Rossi. Giovane pensionato dopo nove titoli di campione del mondo (sette nella classe regina), il mito italiano non ha detto del tutto addio. Il suo team VR46 arriva infatti in MotoGP con le sue iniziali, il suo numero preferito e con due italiani al manubrio: Luca Marini, che è suo fratellastro, e Marco Bezzecchi.

Dopo 20 anni, nessuno svizzero

Per la prima volta negli ultimi vent’anni, domenica in Qatar nessun pilota svizzero sarà sulla griglia di partenza. Il ritiro di Thomas Lüthi non è dunque stato compensato. Il 35.enne bernese, però, non è scomparso dai radar: ora lavora come direttore sportivo del team tedesco Prüstel GP, impegnato in Moto3 con i giovani spagnoli Carlos Tatay e Xavier Artigas. Forse un rossocrociato potrebbe ancora correre un GP nel 2022: il sedicenne basilese Noah Dettwiler, impegnato nelle Moto3 World Juniors, potrebbe ricevere una «wild card» in alcune gare. Nelle MotoE, il bernese Dominque Aegerter resta uno dei favoriti per il titolo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata