Rinviato un paio di settimane or sono causa quarantena in casa Spinelli, si recupera mercoledì a Nosedo (palla a due alle 19) l’ultimo derby stagionale regolare tra Massagno e Lugano. 2-0 SAM il bilancio delle due sfide precedenti; mancheranno Marko Mladjan da una parte e Nikola Stevanovic dall’altra.

Cresciuti insieme

In qualsiasi squadra, ogni ruolo ha il suo scopo, la sua utilità e la sua importanza. Oliver Hüttenmoser non sarà mai quello con più minuti, o punti, o altre voci statistiche, di tutti gli altri. Eppure in allenamento non lesina un grammo di impegno, e quando chiamato a scendere in campo anche se per poche azioni non fa mai un passo indietro, e non esala lamenti: «Ormai quello che è il mio ruolo è chiaro – ci spiega proprio il 29.enne ticinese. So che il mio spazio è ben definito...