Otto anni dopo, Matteo Nodari è tornato a segnare un gol con la maglia del Lugano. Una rete bella e importante, quella di domenica, valsa il 2-0 contro il Bienne in una fase delicata della partita. Il suo ultimo sigillo in bianconero risaliva al 26 gennaio del 2013: servito da Metropolit, Teo superò Genoni fissando sul 5-1 il risultato della sfida casalinga con il Davos. «Non me lo ricordo», confessa il 33.enne difensore ticinese. È facile immaginare la gioia del pubblico di allora, in una Resega ben frequentata. E chissà che boato ci sarebbe stato l’altro ieri, con quel disco andato a infilarsi all’incrocio, sotto la curva: «Con i tifosi sarebbe stato da brividi, ma è un gol che mi tengo stretto anche così. Per la soddisfazione personale, sì, ma soprattutto perché ha aiutato la squadra. Il Bienne stava spingendo, ma il 2-0 ci ha permesso di controllare al meglio il finale di partita».

In mezzo a tanti campioni

Torniamo indietro nel tempo. Al termine di quella stagione 2012-13, finita a gara-7 dei quarti di finale contro lo Zugo, il Lugano passò dalle mani di Huras a quelle di Fischer. Matteo, invece, lasciò il Ticino per trasferirsi a Rapperswil. Con i Lakers visse un campionato prolifico, con 6 gol e 11 assist. A metà della stagione successiva, poi, ecco l’approdo a Losanna, rimasta casa sua fino allo scorso 26 agosto, quando lo scambio con Aurélien Marti lo ha riportato alle origini. «I miei primi passi in NLA con il Lugano risalgono alla stagione 2006-07», ricorda Nodari. «La squadra aveva appena vinto il sesto titolo e nonostante la partenza dei vari Nummelin, Peltonen, Metropolit e Rüeger, poteva ancora contare su molti campioni. Io ero solo uno juniores e non fu evidente entrare in quel gruppo consolidato, ma conservo tanti bei ricordi. Ad aiutarmi furono Chiesa, Sannitz e Cantoni, con i quali legai subito. In quel periodo giocai anche diverse partite in B con il Coira, all’epoca partner del Lugano. Un’esperienza molto formativa: quella grigionese era una squadra giovane e fu facile andare d’accordo con ragazzi quali Mauro Jörg e Leandro Profico. Certo, oggi per i nostri talenti è più comodo fare su e giù da Biasca. Inoltre con i Ticino Rockets c’è un’organizzazione migliore. Ma pure la collaborazione con il Coira funzionava bene».

Due leggende in panchina

Per segnare il suo primo gol in NLA, Matteo ha dovuto attendere il 5 settembre del 2008 a Langnau: alla prima giornata di campionato, firmò il 3-0 su assist di John Pohl. Uno straniero, quest’ultimo, che di lì a poco sarebbe entrato in rotta di collisione con coach John Slettvoll: «Io invece con Slettvoll mi trovai bene. Più che un allenatore, mi sembrava uno psicologo. Umanamente è stata un’esperienza arricchente», racconta ancora Nodari. «Nei miei primi anni ho avuto la fortuna di lavorare con diversi miti bianconeri. Dopo Slettvoll, ad esempio, arrivò Kenta Johansson. Più tranquillo e silenzioso. Non mi è mai capitato di parlare con lui delle sue imprese da giocatore».

In quel campionato 2008-09, Matteo totalizzò 5 reti e 4 assist. In seguito, solo nel 2013-14 a Rapperswil segnò di più: 6 gol. «Non lo nego, all’inizio del mio percorso immaginavo una carriera più offensiva. A Lugano e a Losanna, però, ho sempre avuto dei compagni migliori di me in questo ruolo. Ho dovuto adattare il mio stile di gioco, sviluppando delle doti difensive che magari all’inizio non avevo. A 33 anni, non ho smesso di lavorarci».

Chiudere il cerchio

Martedì il Lugano sarà di scena alla Ilfis, dove un giovane Nodari trovò la sua prima gioia personale in bianconero: «Proverò a chiudere il cerchio con un altro gol (ride, ndr), ma soprattutto darò il massimo per contribuire alla settima vittoria di fila. Siamo tornati a giocare bene difensivamente e questo ci permette di essere più efficaci in attacco. Quando arrivano le occasioni, abbiamo abbastanza talento per sfruttarle». Merito, anche, di Serge Pelletier: «Le voci su McSorley le abbiamo sentite in Tv e lette sui giornali - conclude Nodari - ma non ci toccano. Andiamo avanti per la nostra strada».

