C’è chi si è svegliato alle 3 per seguirlo e chi si è alzato questa mattina con la splendida notizia: Noè Ponti ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 m delfino alle Olimpiadi di Tokyo. Un risultato «pazzesco» seguito con grande entusiasmo, nonostante l’orario, specialmente dal Gambarogno, dove l’atleta vive. Il sindaco Gianluigi Della Santa ovviamente non si è perso la prestazione di Noè e ha puntato la sveglia, come tanti altri tifosi: «Penso che mezzo Gambaraogno fosse sveglio, dai movimenti che ho visto sui social network: eravamo tutti agitatissimi. Evidentemente non ci siamo trovati in un bar, ma devo dire che in questa situazione i social hanno aiutato tantissimo, perché si sentiva l’esultanza delle persone senza però vederle: è stato un momento molto particolare», spiega Della Santa, raccontando le sensazioni della gara: «Non c’era la sicurezza che avrebbe portato a casa il risultato, la sicurezza non c’è mai, ma ci speravamo tantissimo perché avevamo visto i tempi: chiaramente si gioca tutti sul filo di lana. La tensione era davvero forte». Il sindaco del Comune di Gambarogno poi aggiunge: «All’inizio facevo fatica a crederci, sulle prime ho detto: ‘Ma non è possibile che sia riuscito alla sua prima olimpiade’, invece ce l’ha fatta». Noé Ponti fuori dall’acqua è un ragazzo semplice e spontaneo, come lo descrive Della Santa: «Credo che tutti si siano un po’ innamorati di questo ragazzo, per la sua spontaneità e la sua semplicità: la sua forza è quella di essere una persona tranquilla, che poi, grazie alla preparazione fisica e mentale, risulta ‘sul pezzo’ quando deve nuotare. È incredibile». Ora non resta che attendere il ritorno del ticinese con la sua nuova medaglia. «Al rientro si prenderà qualche giorno con la famiglia, a cui è molto legato», spiega il sindaco, che conclude: «Abbiamo previsto poi un festeggiamento il 16 agosto alle 18.30 presso la Casa comunale. Lì avremo modo di riceverlo e condividere con la gente questo momento, in maniera spontanea, proprio come lui è».