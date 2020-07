Filippo Colombo guarda con fiducia all’obiettivo di questa stagione: la qualificazione ai Mondiali che si terranno l’11 ottobre in Austria. Nelle ultime due gare disputate, a Leukerbad e a Gränichen (dove è arrivato 5. ai Nazionali firmati da Nino Schurter) si è difeso più che egregiamente ottenendo quello che si augurava.

Partiamo proprio dai Nazionali. Il percorso era diviso in due parti: la prima poco tecnica ma che richiedeva parecchia energia, la seconda molto veloce e per certi versi più divertente. Cosa hai ricavato da quei sette giri che ti hanno impegnato per circa un’ora e mezza?

«Non sono partito benissimo. Nei primi giri ero rimasto nel gruppo che andava dalla sesta alla decima posizione. Bisognava stare molto attenti, soprattutto nella parte della gara che abbiamo disputato all’interno...