L’allarme è stato lanciato alle 12.40 da un testimone, che ha assistito alla caduta dei due avvenuta lungo il Couloir Gervasutti, un canale dove si raggiungono i 50 gradi di pendenza. «Le circostanze non si conoscono esattamente. Non sappiamo se si tratta di una caduta» per un loro errore «o di una piccola valanga che li ha travolti», fanno sapere dal Pghm. Ciò che si conosce è che non sono precipitati a causa «di seracchi o della rottura di una cornice di neve».