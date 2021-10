Orfano di Granit Xhaka e Haris Seferovic, il ct della Nazionale Murat Yakin ha giocoforza dovuto mettere mano alle sue convocazioni. Operando scelte significative e riportando in rossocrociato alcuni elementi che non frequentavano il giro da un po’. Le partite in calendario sono quelle contro l’Irlanda del Nord - sabato prossimo a Ginevra - e in Lituania il martedì successivo; entrambe valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Sì, l’allenatore degli elvetici ha agito in emergenza. Ma con un mezzo sorriso: quello provocato dal rientro di Xherdan Shaqiri, tornato protagonista in campo con il Lione. Non solo: si rivedranno pure Breel Embolo, Mario Gavranovic e Kevin Mbabu, già convocati a settembre, ma per motivi medici costretti a lasciare il raduno. Okay, le vere novità però? Il ritorno di Cedric Itten, innanzitutto. Già, l’attaccante del Greuther Fürth, squadra neopromossa in Bundesliga, è stato convocato per la prima volta dall’ottobre 2020. E con lui pure Albian Ajeti del Celtic Glasgow, assente dalla Nazionale dal settembre 2020. «Con loro e gli altri rientranti, abbiamo nuove e diverse opzioni per le due prossime partite», ha commentato Murat Yakin. Spicca, al contrario, l’esclusione - di nuovo - di Michael Frey: il bomber del Royal Antwerp e capocannoniere del campionato belga è stato inserito unicamente tra i giocatori di picchetto. «Abbiamo 24 giocatori forti nella rosa che sanno che ora ogni partita è come una finale. Vogliamo conquistare sei punti e quindi mantenere la possibilità di qualificarci direttamente per il mondiale, ma sempre con il necessario rispetto per l’avversario», ha indicato sempre Yakin in vista dei prossimi impegni contro l’Irlanda del Nord e la Lituania. «Siamo molto felici di tornare in Svizzera romanda dopo una lunga assenza dovuta al Covid e speriamo nel sostegno dei numerosi tifosi nella Svizzera occidentale».