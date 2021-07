Con un anno di ritardo, ecco finalmente le Olimpiadi di Tokyo 2020. Davanti all’imperatore Naruhito, senza pubblico e con il distanziamento al villaggio degli atleti a causa della pandemia, la trentaduesima edizione dei Giochi è realtà. Le competizioni si svolgeranno fino all’8 agosto, in gara ci saranno 11 mila atleti malgrado il virus.

Il seme diventa piantina

La cerimonia inizia con un filmato. Su una lavagna, con il gesso, prendono vita delle forme geometriche. Un’animazione disegnata a mano le mette in movimento, le sagome si trasformano nello stadio nazionale. Il video diventa una ripresa live proprio dell’impianto. Più avanti, dalla terra, appare un seme. La ripresa si sposta al centro del campo, dove un’atleta mette la mano a terra e sente la presenza del seme. Si alza lentamente e la sua ombra, alzandosi, forma una piantina.

Il futuro

Segue un altro video, che ripercorre l’anno orribile che stiamo vivendo e poi corre verso il futuro, rappresentando anche la vita di un atleta. Quindi i fuochi verso il cielo, la felicità e i Giochi che iniziano.

L’inno e la gratitudine

La bandiera giapponese viene portata nello Stadio Olimpico. A sventolarla sono atleti, sanitari professionisti, persone con disabilità e altre persone che hanno aiutato il Giappone durante la pandemia. In seguito, è il momento dell’inno nazionale giapponese. Una preghiera trasmessa ai popoli del mondo con gratitudine.

In ricordo di chi non c’è più

Prima di celebrare lo sport, la gioventù, l’Olimpiade in quanto portatrice di valori sani, ecco un momento di raccoglimento per ricordare chi non c’è più. Il coronavirus è protagonista (quasi) assoluto della cerimonia, non a caso in toni scuri e quasi apocalittici.

La tradizione del legno

La canzone di lavoro giapponese Komari Uttar è cantata da una squadra di falegnami in uniforme su una serie di piattaforme al centro del palco. Così, gli organizzatori vogliono rendere omaggio a una tradizione tipicamente giapponese, quella della lavorazione del legno.

Tocca agli atleti

Mettetevi comodi, le 206 delegazioni dei Paesi in gara cominciano a sfilare. Prima a sfilare, come vuole la tradizione, la Grecia.

La musica? Dai videogiochi

Ad accompagnare le varie nazioni all’ingresso nello Stadio diverse colonne sonore. Tutte, va da sé, mutuate dal mondo dei videogiochi. Sono presenti praticamente tutte le maggiori case produttrici giapponesi, tranne una.

L’ordine di ingresso

L’ordine di ingresso delle delegazioni è quello dell’alfabeto giapponese, detto della Grecia che sfila sempre per prima. Come diciottesima, è il turno dell’Italia.

Le donne iraniane con il velo

Le donne iraniane sono velate. La parte a contatto con i capelli ha i colori della bandiera del Paese mentre il vestito lungo è in carta da zucchero.

L’alloro olimpico a Yunus

Consegnato, durante la cerimonia, l’alloro olimpico al premio nobel per la pace Muhammad Yunus, creatore del microcredito. È stato insignito del riconoscimento per «il suo vasto lavoro nello sport per lo sviluppo», spiega il Comitato olimpico internazionale.

Parmelin è allo stadio

Alla cerimonia di apertura è presente, al fianco del presidente francese Emmanuel Macron, anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin. A causa di problemi tecnici con il suo aereo, Parmelin ha dovuto cancellare i previsti incontri a Tokyo con l’imperatore giapponese Naruhito e il ministro degli esteri Toshimitsu Motegi.

Fra proteste e applausi

Diversi contestatori, all’esterno dello stadio, stanno protestando contro la tenuta dei Giochi olimpici di Tokyo 2020. Molti abitanti della città, tuttavia, stando alle testimonianze dei giornalisti accreditati hanno applaudito l’inizio delle Olimpiadi pur non potendo assistere dal vivo alla cerimonia.

A proposito di videogiochi...

Per chi conosce il giapponese (in alternativa c’è sempre il traduttore automatico) ecco la lista delle canzoni usate durante la cerimonia, tutte tratte dal vastissimo mondo dei videogiochi.

I russi senza bandiera

La Russia fa il suo ingresso allo Stadio Olimpico per la sfilata senza la sua bandiera a causa della nota vicenda legata al doping di Stato. Ah, guai a chiamarla Russia: la sigla per questi Giochi è ROC (Russian Olimpic Comitee).

C’è la Svizzera

Capitanati dalla sprinter Mujinga Kambundji e dal fenomeno della scherma Max Heinzer, anche la Svizzera ha fatto capolino per la cerimonia di apertura. Sfilando con entusiasmo, gioia e tanta, tantissima voglia di esserci.

Con il Giappone si chiude la sfilata

Con Yui Susaki e Rui Hachimura come portabandiera, il Giappone fa il suo ingresso come ultima delegazione. La lunga, lunghissima sfilata è conclusa.

Il motto olimpico

La sfilata si chiude con il motto olimpico, in inglese, che riprende il latino Citius, altius e fortius. Con un’aggiunta, communiter, per dare un senso di condivisione. Peccato, però, che la scelta, come segnala Mario De Nonno, ordinario a Roma Tre, decano dei docenti di latino e presidente della Consulta universitaria degli studi latini, sia sbagliata. «Communis è un nominativo, maschile e femminile, si deve per forza riferire a qualcuno. Le altre parole del motto, citius, altius, fortius sono avverbi. Che ci sta a fare un nominativo? Non era appropriato, è una clamorosa svista morfologica» spiega De Nonno.

Il giuramento

Cinque atleti giapponesi leggono il giuramento olimpico prima che venga issata la bandiera a cinque cerchi. Intanto, ecco i numeri della cerimonia: 6.000 fra tecnici e atleti, 900 ospiti d’onore, 3.500 fra tv e giornalisti. E ora partono le note di Imagine di John Lennon.

Spazio ai discorsi

Seiko Hashimoto, presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo, sale sul palco per il primo discorso ufficiale. La pace, l’amore, la comprensione e le difficoltà di organizzare i Giochi in questo momento difficile i temi portanti del suo intervento. Quindi un grazie agli atleti per essere arrivati in Giappone e un augurio.

Ed ecco Thomas Bach

Il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, saluta i (pochi) presenti e il pubblico a casa. «Oggi è un giorno di speranza» spiega. «Sì, queste sono Olimpiadi differenti ma lasciateci gioire per questo momento. Siamo qui tutti assieme». Il patron del CIO continua ringraziando gli sponsor e, in seguito, parla di solidarietà. «Senza non esiste la pace» afferma. «Con questo spirito olimpico di solidarietà e di pace accogliamo la squadra olimpica dei rifugiati».

L’imperatore dichiara aperti i Giochi

Tocca all’imperatore Naruhito, in un momento particolarmente solenne, dichiarare aperti i Giochi.

Viene issata la bandiera olimpica

Entra nello stadio la bandiera olimpica, che viene eretta al fianco di quella giapponese: fra i sei che la reggono c’è anche l’italiana Paola Egonu.

I pittogrammi diventano umani

Le cinquanta discipline olimpiche vengono presentate attraverso dei pittogrammi umani. I simboli di ogni sport vengono reinterpratati con ironia e grandissima precisione.

La fiamma olimpica, finalmente

Ed ecco, finalmente, dopo quasi quattro ore di cerimonia, il momento tanto atteso della fiaccola.

L’ultimo tedoforo è Naomi Osaka

C’era grande attesa per conoscere l’identità dell’ultimo tedoforo, chiamato ad accendere il braciere olimpico. La scelta è caduta su Naomi Osaka, tennista giapponese numero 2 del ranking WTA. Mamma giapponese, papà haitiano, cresciuta negli Stati Uniti, rappresenta il Paese del Sol Levante nel tennis. Ha dovuto lottare, e tanto, per farsi accettare dai suoi connazionali.

