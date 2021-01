Sono progetti di cui si parla da decenni e che a lungo sono sembrati un miraggio. A tratti hanno dato l’impressione di essere sul punto di fallire e alcuni li hanno definiti pura fantasia, altri una spesa superflua. Ma ci siamo quasi. Il 2021 sarà molto probabilmente per il Ticino l’anno degli stadi. La Valascia è ormai arrivata a tetto e sarà pronta in agosto, mentre proprio ieri la Città di Lugano ha pubblicato le domande di costruzione per il futuro polo sportivo e degli eventi. Un progetto, da realizzare attraverso una partnership pubblico-privato, da 250 milioni di franchi, che però ancora attende il via libera dal Consiglio comunale. Se il Municipio riceverà luce verde è possibile che già in estate venga abbattuta la Monte Brè e creato uno stadio provvisorio, con delle tribune al posto...