L’uomo dei record? A una prima lettura, una simile etichetta potrebbe apparire eccessiva. Eppure per Maurizio Jacobacci parlano i fatti. Da quando è tornato a calcare i campi della Super League, mai il Lugano era stato capace di totalizzare 26 punti a metà campionato. Sinonimo di terzo posto provvisorio, quasi dimenticavamo. Che faccio lascio? No, perché l’allenatore si appresta a infrangere un altro primato. Domenica, in occasione della sfida casalinga contro la capolista Young Boys, «Jaco» diventerà il tecnico bianconero più longevo dal 2015 a questa parte. O, meglio, quello con più panchine all’attivo: 47, a fronte dell’asticella precedentemente posta a 46 da Fabio Celestini.

«Onestamente non lo sapevo» rileva il diretto interessato, preso in contropiede. «Fa sicuramente piacere». Bene. Ma non sapere ancora se sarà possibile arrivare - facciamo due conti - a quota 70, provoca una sensazione altrettanto piacevole? Jacobacci resta calmo: «Io e il presidente Angelo Renzetti ci confrontiamo ogni settimana. E, ora, mi sta assolutamente bene non parlare del contratto. Io e la squadra dobbiamo concentrarci sul presente. Perché i risultati arrivano solo se si lavora bene. Lo dice il nostro percorso: ci siamo comportati in un certo modo e oggi il Lugano è una squadra che garantisce prestazioni regolari, un buon livello di gioco e una chiara identità».

«Renzetti sarebbe il primo a saperlo»

Eccolo il curriculum vitae di Maurizio Jacobacci, aggiornato al 12 febbraio del 2021. «Il momento per parlare di rinnovo o meno arriverà più avanti. D’altronde credo che la stessa società, presto o tardi, dovrà decidere a chi dare fiducia e soprattutto quale Lugano intende vedere in futuro». Altri club, però, potrebbero muoversi prima della dirigenza bianconera. «Di offerte non ne ho ricevute» precisa subito Jacobacci. Per poi comunque aggiungere: «Se dovessero arrivarne, naturalmente le valuterei. Sì, ascolterei cosa mi viene proposto. Posso tuttavia assicurarvi che, se del caso, il presidente Renzetti sarebbe il primo a saperlo».

Nessuno, in Europa, ha pareggiato così tanto

Marzo o forse aprile forniranno maggiori indicazioni. La stretta attualità, nel frattempo, è tinta di giallonero. Domenica, a Cornaredo arriva lo Young Boys di Gerardo Seoane. «Vogliamo fare l’impresa» afferma Jacobacci convinto: «Non abbiamo nulla da perdere e nell’ultimo scontro abbiamo dimostrato di poterli mettere in grande difficoltà nonostante la sconfitta per 2-0. Dovremo essere bravi a verticalizzare, sfruttando al meglio le ripartenze che il match dovrebbe offrirci. Il nostro atteggiamento in fase difensiva, va da sé, fungerà da base per provare a costruire una vittoria».

Già, i tre punti. Giunti al giro di boa, Sabbatini e compagni hanno saputo centrare la posta piena solo in cinque occasioni. Al contrario, il Lugano è la squadra con il maggior numero di pareggi in Europa: addirittura 11 sin qui. Alla vigilia delle tre partite casalinghe contro YB, Servette e Lucerna, Jacobacci non casca però nel nostro tranello. Se avesse 3 punti a disposizione, preferirebbe ottenerli con un successo e due sconfitte o con tre pareggi? «La mia squadra non entra mai in campo per perdere, ma sempre con la vittoria quale obiettivo. E contro l’YB sarà lo stesso».

«Dovremmo avere 30 punti»

In merito alla lunga serie di X della schedina bianconera, il tecnico offre poi la sua chiave di lettura: «Se mi guardo indietro, vedo una squadra che è andata più volte vicina al successo rispetto alla sconfitta. Dispiace. Oggi, probabilmente, dovremmo avere 30 punti. In ogni caso cercheremo di replicare quanto avvenuto in passato, con il Lugano che è sempre riuscito a migliorarsi nel girone di ritorno». Parola di Maurizio Jacobacci, l’uomo dei record.

©CdT.ch - Riproduzione riservata