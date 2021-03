Il Lugano ha mille motivi per sorridere. Tanto per cominciare, ha vinto le ultime 5 partite, tutte giocate contro Ambrì (2) e Berna (3). Le ultime 4 in trasferta. Allargando lo sguardo, i bianconeri si sono imposti in 15 delle ultime 19 gare disputate, per un bottino di 42 punti. Nessuno, nelle sue ultime 19 partite, ha saputo fare di meglio. Lo Zugo, sconfitto nelle prime due uscite post-quarantena, ne ha conquistati 41.

In questa porzione di campionato (da fine gennaio, per intenderci), la squadra di Pelletier ha recuperato 13 punti sullo Zurigo, avversario di mercoledì all’Hallenstadion. Altrettanti sul Losanna, 11 sul Friburgo, 8 sul Ginevra. Tutte squadre che hanno costretto Arcobello e compagni ad un lungo inseguimento. Sempre nelle ultime 19 partite, l’HCL ha ottenuto 9 punti in più del Davos: i grigionesi non sembrano più una minaccia nella corsa ai primi 6 posti. Se oggi il Lugano non può ancora dirsi sicuro di accedere direttamente ai playoff, la «colpa» è del Bienne, pure lui lanciatissimo: 38 punti nelle ultime 19 partite e 6 vittorie nelle ultime 7.

Quinto in classifica con 78 punti in 45 giornate, il Lugano vanta una media di 1,73 punti a incontro. Nelle precedenti 13 regular season, solo nel 2014-15 (allenatore Patrick Fischer) l’HCL ha chiuso con una media migliore: 1,86. Nel 2017-18, con Greg Ireland, è stata di 1,72. La stagione scorsa di 1,38: per colpa di Sami Kapanen, non certo di Serge Pelletier.

Successi «on the road»

In questa serie positiva, caratterizzata da tre pesanti tonfi casalinghi contro Rapperswil, Ginevra e Bienne, i bianconeri hanno saputo alzare notevolmente il loro rendimento in trasferta. Nelle ultime 8 gare giocate lontano dalla Cornèr Arena, hanno infatti conquistato 20 punti. Nelle prime 14 trasferte della stagione ne avevano raccolti solo 15. Nel dettaglio, il Lugano ha vinto 7 delle ultime 8 sfide «on the road». L’unica sconfitta è arrivata all’overtime, a Zugo. Per trovare l’ultima trasferta da zero punti bisogna risalire fino al 19 gennaio a Rapperswil.

Gli specialisti degli overtime

Quella del 15 febbraio a Zugo è stata una delle due sole sconfitte stagionali al supplementare. L’altra è storia del 27 ottobre a Losanna. I bianconeri sono i dominatori degli overtime, avendone vinti 8 su 10. Curiosità: la squadra di Pelletier è la sola a non essere mai arrivata fino ai rigori. Oltre il 60’ (overtime + rigori), lo Zugo ha vinto 7 gare su 15, lo Zurigo 5 su 11, il Friburgo 3 su 7, il Ginevra 7 su 11, il Losanna 7 su 12, il Bienne 6 su 12, il Davos 5 su 8, il Rapperswil 3 su 8, il Berna 3 su 7, l’Ambrì 3 su 11 e il Langnau 2 su 8. Insomma, nessuno meglio dei bianconeri.

Più difesa che attacco

Il Lugano ha costruito gran parte dei suoi successi sulla solidità difensiva. Con una media di 2,89 gol segnati a partita, infatti, l’attacco è soltanto l’ottavo del campionato, nonostante la terza miglior media di tiri in porta (34,18). Troppo pochi i tiri dallo slot: 13,18 a partita (9. posto). La difesa è al terzo rango dietro a quelle di Losanna e Zugo, con 2,56 reti incassate a incontro. I tiri in porta concessi sono 32,11 a partita (5.), i tiri bloccati 16,71 (8.).

L’apporto degli stranieri nel totale delle reti bianconere è del 40,77% (53 gol su 130): solo quelli di Ginevra (47,30%) e Rapperswil (44,88%) incidono di più. L’Ambrì è al quarto posto con il 40,43% (38 su 94). Curiosità: l’HCL ha la più alta percentuale di reti dei difensori con il 19,23% (25 su 130). In termini assoluti, i terzini di Bienne, Zugo e Davos hanno segnato un gol in più (26). Quelli leventinesi sono ultimi con 15.

Le situazioni speciali sorridono a Heed e compagni, che vantano il secondo miglior box-play (84,83%) dietro allo Zurigo (l’Ambrì è 4. con 83,87%) e il quarto miglior power-play (20,62%) dietro a Friburgo, Ginevra e Bienne (l’Ambrì è 9. con 16,75%). Il power-play del Lugano è anche uno dei meno «distratti»: 2 sole reti subite in shorthand. Il Losanna fa meglio con una, l’HCAP chiude la graduatoria con 9 «regali».

Curiosità: il Lugano è al secondo posto per numero di pali e traverse. Ben 44, quasi uno a partita. La classifica della «iella» è guidata dal Davos con 48 ferri colpiti.

Classe e sostanza dalla Svezia

Sono 6 i bianconeri con almeno 10 gol segnati: Fazzini (17), Bürgler (17), Boedker (16), Heed (13), Arcobello (11) e Bertaggia (10). Anche Friburgo, Ginevra e Rapperswil ne hanno 6, Bienne e Davos addirittura 7. Lugano, Zugo e Ginevra, però, ne hanno 3 con almeno 16 gol.

A livello individuale, Tim Heed è il difensore con più gol in NL (13 come Nygren, ma con 3 partite in meno), nonché il giocatore in assoluto con più reti decisive (6, 4 delle quali all’overtime). Lo svedese è anche secondo nella Lega per minuti giocati (media di 25’30’’, dietro a Nygren) e terzo per tiri bloccati (2,42). Qui è preceduto dal compagno Thomas Wellinger, secondo con 2,68.

