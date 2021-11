A Sursee Ponti gareggerà nelle tre prove del delfino e nella 200 m mista, disciplina nella quale mancherà Jeremy Desplanches, che pure aveva conquistato un bronzo olimpico in Giappone. «Sono tornato da Bolzano con due nuovi record svizzeri su tre gare disputate (nella 100 m mista ho unicamente migliorato il mio limite personale)», ha scritto Noè sui social senza nascondere la sua grande soddisfazione per quanto realizzato negli scorsi giorni e ricordando soprattutto che queste competizioni rientrano nel lavoro di preparazione per i Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi ai quali parteciperà tra poco meno di un mese. Insomma, un lungo percorso attende Ponti in vista dei principali obiettivi di questa stagione, che saranno i Mondiali di Fukuoka, a fine maggio, e gli Europei di Roma ad agosto.