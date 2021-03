Per l’efficienza e la precisione svizzere prego ripassare. A San Gallo la Svizzera non ha fallito l’obiettivo principale, certo. Insomma, contro la modestissima Lituania sono arrivati altri tre punti, che si aggiungono a quelli intascati in Bulgaria giovedì. Ma il risicato 1-0 maturato al kybunpark non può soddisfare i rossocrociati. Come a non fare di certo felice l’ASF sarà la probabile multa che l’UEFA recapiterà alla Casa del calcio di Muri. Il motivo? Un episodio clamoroso, che ha ritardato l’inizio del match di 15 minuti. Al termine del riscaldamento gli addetti al controllo del campo si sono infatti accorti dell’irregolarità di una delle due porte. Addirittura più alta di 10 centimetri rispetto al consentito (da 2,44 a 2,55 metri). Di qui la corsa ai ripari del personale dell’impianto...