Dalla prima schiacciata in terza media, in una partita tra allievi e insegnanti, fino ai quattro titoli NBA. Dall’infanzia difficile al tetto del mondo. Quella di LeBron James è una splendida storia di riscatto attraverso il basket. Davide Chinellato, giornalista della «Gazzetta dello sport», l’ha raccontata in un libro uscito settimana scorsa: «King. La biografia di LeBron James», edito da Libreria Pienogiorno.

Signor Chinellato, nessuno potrà accusarla di opportunismo: il suo libro è infatti uscito in concomitanza con i peggiori playoff della carriera di LeBron, eliminato al primo turno con i suoi Los Angeles Lakers. Che stagione è stata per «King James»? «Una stagione deludente. Uno come lui, presente in nove delle ultime dieci Finals, non può accontentarsi di un primo turno. Ma è stata anche...