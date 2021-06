Sono giornate concitate a Cornaredo. Colpa, manco a dirlo, del complicato, anzi complicatissimo passaggio di proprietà in seno alla Football Club Lugano SA: la mini licenza per il prossimo campionato, che di fatto certifica l’avvenuta cessione di quote, arriverà oppure no? E ancora: come mai i soldi promessi ad Angelo Renzetti, che ieri sera, ospite di EcoTV, si è lasciato scappare un inquietante «spero che non stia succedendo una frode», ad oggi non ci sono? Di nuovo: Thyago De Souza e Giammarco Valbusa, nuovi azionisti al 60%, hanno davvero voglia di costruire qualcosa con il club bianconero? E se così non fosse, che succederà? Infine, qual è il ruolo dell’azionista di minoranza Leonid Novoselskiy? Proprio Novoselskiy e De Souza, oggi, hanno convocato una conferenza stampa a Cornaredo. Ma, sorpresa, a presentarsi è soltanto il presidente del settore giovanile, Novoselskiy.

«La situazione è molto tesa, soprattutto dopo le dichiarazioni di Angelo di ieri» afferma in entrata Novoselskiy. «Condivido con voi quello che so e quello che penso, prima di tutto del futuro ma anche dei fatti che devono essere chiariti». Novoselskiy, innanzitutto, chiarisce: «Io rimango presidente del settore giovanile e il settore giovanile continuerà, andrà avanti. Lo dico per rassicurare i tanti ragazzi che abbiamo». E il settore giovanile, per l’imprenditore russo, «è la cosa più importante». Fatte le premesse, Novoselskiy affronta la spinosa questione prima squadra. «Sì, la situazione è tesa. Purtroppo, secondo me, è una conseguenza di comunicazioni fatte male tra le parti. Ma questo dà speranza: se miglioriamo le comunicazioni, se parliamo in modo chiaro e costruttivo, troviamo un’intesa. Il fallimento? Non vedo il dramma come lo scenario più probabile, vedo piuttosto una soluzione che permetta al nostro club di continuare in modo tranquillo, a testa alta e con entusiasmo».

«Thyago? Me l’ha presentato Lovato»

A detta di Novoselskiy, dunque, «il futuro c’è ed è a lungo termine». E ancora: «Angelo mi ha messo addosso una responsabilità, non è la prima volta che parla di me. Ma tanti di voi sanno che ho dovuto, purtroppo, evitare di rilasciare interviste e parlare. Per un motivo semplice: sapevo che questo è un momento delicato, importante. E le dichiarazioni pubbliche a volte fanno male, non fanno bene. Io conosco le mie responsabilità. La vendita del club è stato un processo lungo almeno due anni, due anni pieni di trattative. A vari livelli di profondità. Ma solo una volta la trattativa è arrivata a una conclusione contrattuale: nel dicembre 2019, quando una società inglese aveva firmato un contratto con Renzetti ma poi non aveva pagato. Dopodiché, nessuna trattativa è arrivata a un’offerta vincolante. Mai. C’è stato un secondo tentativo della stessa società inglese, se non sbaglio a ottobre 2020. Quando loro mandarono una proposta accettata da Angelo. Ma poi venne ritirata. Poi c’è stata l’offerta di Thyago De Souza. Da quando lo conosco? Da due mesi. Chi mi ha introdotto a lui? Lovato. Perché Angelo gli aveva chiesto di trovare soluzioni per il club. Il nostro primo incontro, due mesi fa appunto, è stato di quasi tre ore. Abbiamo parlato di calcio, che è la cosa più importante per me. Chi parla di investimenti a Lugano con me deve innanzitutto dirmi qual è la sua idea di calcio. Con Thyago e i suoi collaboratori abbiamo trovato un’intesa. Ho chiesto clausole, affinché alle parole seguissero dei fatti. Ho detto a loro di parlare con Angelo, dicendo che se avessero trovato un accordo per me sarebbe stato ok. Thyago e Angelo hanno parlato, si sono trovati».

«Heusler? Non era lui a volere il Lugano»

E Heusler, rappresentante di un gruppo desideroso di acquisire il 100% del Lugano? «Quando Angelo ha parlato di questa eventualità, io ero consapevole che non era così. Hesuler mai ha avuto l’idea di acquistare il Lugano». Novoselskiy aggiunge di aver sentito lo stesso Heusler: «Lui ha un’azienda di consulenza, fa diversi progetti. Questa azienda ha mandato una lettera di interesse. Ne avremo ricevute settanta, in questi due anni. C’era un’idea di prezzo, con le solite parole e clausole». E il gruppo rappresentato da Heusler «non era svizzero, ma arrivava da lontano». Ecco perché, aggiunge l’imprenditore russo, «volevano il 100%». Perché non conoscevano la realtà bianconera e non sapevano del «patto» fra Renzetti e Novoselskiy, con il secondo che ha un diritto di prelazione in caso di trattative per la cessione. «È stato ribadito che è colpa mia se il Lugano non è finito nelle mani di Heusler e che è colpa mia se questa trattativa con De Souza non dovesse finire bene. Non è così. Da parte di Angelo è irrispettoso dire che a lui piace moltissimo una trattativa che, di fatto, mi avrebbe fatto fuori: con tutto quello che ho fatto per il settore giovanile...».

Tante volte Angelo ha parlato bene di me, mi ha lodato

«Sono fiducioso su De Souza»

Novoselskiy, nel suo discorso, ribadisce l’importanza del settore giovanile. «È il futuro, anzi è l’unico futuro possibile». Quindi, il socio di minoranza lascia lo spazio ai giornalisti per le domande. «De Souza? Sono solo, ora, sì. Ma è stata una mia proposta. Non volevo anticipare gli sviluppi. I miei colleghi stanno parlando e, ripeto, sono fiducioso che domani arriveranno notizie positive. È la prima volta in vita mia che mi trovo in un contesto in cui viene usata la parola frode: non mi sono sentito bene in quel momento, devo dirlo. Dopo tutto quello che ho fatto. È una parola pesante. Per evitare conseguenze peggiori, oggi Angelo e Thyago stanno parlando. Tante volte, pubblicamente e non, Angelo ha parlato bene di me, mi ha lodato, ha detto che sono stato l’unico corretto con lui. Poi, è vero, so che non sempre mi ha apprezzato. Ma frode è una parola sbagliata anche per De Souza e i suoi collaboratori: si sono accollati i debiti della società, senza uno stadio, mi sembra ridicolo affermare che stanno rubando qualcosa a qualcuno. Ma non voglio andare oltre, spero appunto che arrivi la schiarita».

«Processi burocratici più lunghi»

La mini licenza, tuttavia, ancora non c’è. «Purtroppo il processo burocratico è risultato più complicato rispetto a cosa si aspettava Thyago» dice Novoselskiy. «Sono convinto che il dossier, con il tempo, sarà pronto. E risponderà a tutte le domande della Swiss Football League. Thyago è arrivato con tantissimo entusiasmo, forse troppo. In pochi giorni voleva fare tante cose. Io gli ho detto: respira. Spero imparerà, è ancora molto giovane. A questo punto, la soluzione migliore sarebbe di prolungare questo periodo di transizione. E poi risolveremo anche la questione mini licenza, o nuova licenza per la nuova stagione. In fondo, per questa stagione una licenza già c’è. I contratti di allenatore e Demba Ba? Su Abel Braga posso dire poco. Non lo conoscevo, non parliamo la stessa lingua, ho chiesto solo via Zoom che tipo di calcio volesse praticare a Lugano. Lui è un amante del calcio offensivo. So dei suoi risultati ottenuti. Mi ha impressionato la lista dei giocatori che sono stati allenati da lui attorno ai 18-20 anni. È un segnale per i nostri giovani. Lo stipendio? È più basso rispetto agli standard cui era abituato, ma voleva fare qualcosa di notevole in Europa prima della pensione. Ha fatto tanto in Sudamerica, ha giocato e allenato un po’ da noi ma ora voleva rimettersi in gioco». E Demba Ba? «L’ho conosciuto due mesi fa, ma saranno tre anni che lo conosco tramite il settore giovanile e tramite il progetto Football is More. Lui collabora con ed è parte di questa fondazione. E si è detto contentissimo del nostro progetto a livello di settore giovanile. È venuto a trovarci, ha visto come lavoriamo, era entusiasta. Abbiamo parlato fino alle 2 di notte. Di calcio, di come possiamo migliorare le cose. E ha scelto di aiutarmi. Era un’idea per il dopo carriera. Ma ha visto che anche Thyago condivideva le nostre idee. Perciò ha rifiutato contratti grossi altrove per venire a giocare qui. Perché vuole già immergersi nel settore giovanile. È una persona eccezionale. È uno che ha tante conoscenze, che apre porte, è una grande opportunità per Lugano».

La mano sul fuoco? Ce la metto in base a quello che so. Se ho detto sì a Thyago è perché credo che non ci saranno problemi

«Do credito a De Souza»

«Io do credito a Thyago» insiste Novoselskiy. «E do credito a Abel Braga, che può richiamare giocatori dal Brasile molto interessanti. Di Demba vi ho detto, vi garantisco che il suo impatto sarà positivo». La soluzione, però, dovrà passare da un nuovo patto fra Renzetti e lo stesso De Souza. «Non concentriamoci sulla burocrazia e sulla mini licenza. Pensiamo alla squadra. Non posso ragionare come la Swiss Football League. I problemi di soldi non ci sono, da quello che so io. La mano sul fuoco? La metto su quello che so, su quello che penso. Io ho dato il mio ok a questa trattativa, ho detto sì va bene a Thyago come mio nuovo socio a lungo termine è perché io credo che non ci saranno problemi. E continuo a crederci».

«Sto facendo il massimo»

«Posso capire le preoccupazioni di tifosi e giornalisti» riconosce l’imprenditore russo. «Io penso ad aiutare nel migliore dei modi possibili. Tutti noi vogliamo bene al club e alla squadra. Sono qui, non vado via, faccio quello che faccio con i giovani perché voglio garantire un futuro al club. Per il breve termine, sto facendo il massimo affinché i dubbi spariscano. Però non sono un mago e non sono un miliardario, non posso risolvere tutto». E se andasse male? «Saremmo tutti in difficoltà, è chiaro». Molto, va da sé, dipende dal Polo sportivo. «E io farò tutto il possibile perché le nubi attorno a questo progetto spariscano».

