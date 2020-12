«Mi mostra anche il suo certificato di vaccinazione?». In un futuro non troppo lontano, una simile richiesta potrebbe far parte del mansionario degli steward all’entrata di stadi e piste. Per ammirare le gesta dei propri campioni preferiti, abbonamenti stagionali e biglietti singoli rischiano insomma di non bastare più. Il vincolo del vaccino, quale lasciapassare per tornare ad assaporare lo sport dal vivo, fa discutere. Interroga. E, va da sé, divide favorevoli e contrari. Lunedì, a esprimersi, era stato il direttore Divisione della salute pubblica del DSS Paolo Bianchi: «L’approfondimento giuridico dovrà farlo la Confederazione, ma dal mio punto di vista, anche come giurista, penso che in un rapporto contrattuale tra privati questa possibilità non sia da escludere». Tradotto: forse si può...