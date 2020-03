Per il momento le Olimpiadi di Tokyo sono salve. Il Comitato internazionale olimpico (CIO) ha rimandato ogni decisione circa il regolare svolgimento dei Giochi, a oggi in programma tra luglio e agosto. Nel dettaglio martedì il CIO si è confrontato con i vari partner, federazioni in primis. Il tutto constatando che l’emergenza coronavirus sta in ogni caso influenzando le qualificazioni ai Giochi giapponesi. A poco più di 4 mesi dalla cerimonia d’apertura, non si è però ritenuto necessario anticipare scelte radicali. «Ogni speculazione in questa fase sarebbe controproducente» ha indicato il CIO in un comunicato.