Una secchiata d’acqua gelida di cui il Lugano avrebbe fatto volentieri a meno, ma che forse – si spera – servirà a cambiare attitudine e a puntare la sveglia in orario. Malamente battuti in gara-2 a Rapperswil, stasera alla Cornèr Arena i bianconeri sono chiamati a una vigorosa reazione per ritrovare il vantaggio nella serie e la fiducia nel proprio gioco. Tornare in pista con lo stesso atteggiamento passivo e confuso di giovedì, sarebbe imperdonabile. «Lo sappiamo bene», afferma Alessandro Chiesa. «Il nostro approccio all’ultima partita è stato del tutto sbagliato. Sin dal primo cambio abbiamo pagato a caro prezzo alcune indecisioni e la strada si è subito fatta in salita. Anche in seguito non siamo mai riusciti a cambiare ritmo. I Lakers hanno giocato una partita più da playoff, andando diretti sulla porta e difendendosi con ordine, conquistando meritatamente il punto in palio».

Aspettando la scintilla

L’impressione, dopo queste prime due partite, è che nello spogliatoio bianconero non sia ancora scoccata la scintilla dei playoff. Un discorso che abbraccia anche gara-1, vinta nettamente, ma più sofferta di quanto dica il risultato: «Il 6-2 finale è stato effettivamente più ampio di quanto abbiamo dimostrato sul ghiaccio. Pur vincendo con largo margine, eravamo coscienti di non aver offerto la prestazione che volevamo sull’arco dei 60 minuti, faticando parecchio nel periodo centrale. Giovedì a Rapperswil è andata anche peggio. Ci è mancata completamente la grinta, la determinazione. Dobbiamo ancora fare quel passo necessario per entrare nel clima dei playoff, dove è necessario giocare un hockey diverso dalla regular season».

Il Rappi non è in gita premio

Seppur priva di Roman Cervenka, anima e cervello dell’attacco, la squadra di Jeff Tomlinson ha ribadito di non essere in gita premio: «Loro vogliono la semifinale tanto quanto la vogliamo noi. Non è una novità, lo sapevamo sin dall’inizio: si sono conquistati questa occasione sul ghiaccio, con merito. È un avversario molto ostico, che già nei mesi scorsi era riuscito a metterci in difficoltà. Giovedì lo ha rifatto, ma noi gli abbiamo certamente facilitato il compito iniziando la partita senza il giusto spirito battagliero».

La capacità di rialzarsi

Alessandro Chiesa tocca ferro, ma in stagione il Lugano ha raramente sbagliato due partite di fila. Dopo ogni controprestazione, infatti, ha quasi sempre reagito con veemenza: «È quanto ci aspettiamo di fare anche in gara-3. Fortunatamente si torna subito in pista, abbiamo una gran voglia di cancellare il precedente passo falso. In questo campionato abbiamo dimostrato il nostro vero valore e la classifica era lì a confermarlo. Siamo un gruppo capace di rialzarsi dopo ogni caduta e conosciamo perfettamente i nostri punti di forza. L’altro ieri ce li siamo dimenticati, aprendoci troppo e tradendo la nostra identità. Quest’anno abbiamo iniziato ad avere successo quando siamo riusciti a difenderci bene. Ripartiremo da lì».

Giocando ogni due giorni, allenamenti e meeting sono evidentemente ridotti. Ieri mattina, però, la squadra bianconera ha trovato il tempo di parlarsi per qualche minuto, tra una sessione facoltativa di ghiaccio e una in palestra: «È stato un breve incontro, come se ne fanno tanti in stagione, utile per guardarsi negli occhi e chiarire ciò che non è andato per il verso giusto. Prima della prossima gara ci sarà anche una sessione video specifica, ma era importante discuterne un po’ tutti insieme».

L’arte della provocazione

Vittima di una carica alla testa da parte di Clark, il difensore ticinese non ha riportato conseguenze: «Ho la zucca dura. Non so neanche come ha fatto a colpirmi lì, visto che è piccolino». Al di là delle battute, giovedì il Rappi ha gestito meglio i rari momenti di tensione, tra colpi duri e scaramucce verbali. Adesso tocca al Lugano accendersi anche sotto questo aspetto: «Già nei pre-playoff vinti contro il Bienne, i Lakers erano stati molto bravi a provocare e innervosire l’avversario. A noi interessa soprattutto rispondere sul piano del gioco e dell’intensità, senza però sottrarci all’ingaggio fisico. Abbiamo giocatori pesanti, capaci di farsi sentire alle balaustre. Più di tutto, però, vogliamo mettere sul ghiaccio quella differenza che sappiamo esserci tra noi e loro».

Pelletier: "Se dai il minimo, non ottieni il massimo"

Al termine di gara-2, l’analisi di Serge Pelletier era stata buonista. Il coach aveva parlato di «parecchi tiri in porta» e «diverse occasioni», affermando che la sua squadra «aveva lottato per recuperare». Ieri l’allenatore ha corretto il tiro: «Quando dai il minimo, non puoi pretendere di ottenere il massimo». L’auspicio è di vedere subito un altro Lugano: «È importante che ognuno entri in modalità playoff. Giovedì non tutti lo erano e si è visto il risultato. Probabilmente il 6-2 di martedì ci aveva un po’ illusi. I playoff sono una questione mentale e in gara-2, sotto questo punto di vista, non eravamo pronti. Siamo usciti dalla nostra identità di squadra, quella che ci ha portati in alto in regular season. Ora dobbiamo elevare il nostro livello di gioco, il ritmo, l’intensità e la determinazione nelle battaglie uno contro uno».

La sfida di Rapperswil si è messa subito male, con la prima linea bianconera protagonista di un bruttissimo cambio: «In quel momento ho intuito che sarebbe stata una serata molto lunga», confessa Pelletier. Difficile capire se oggi assisteremo a dei cambi: «Valuteremo qualche acciacco», si limita a dire il coach. Intanto Tim Traber si è ripreso dall’infortunio ed è pronto ad entrare nella «bolla» dopo il test obbligatorio per la COVID-19.

©CdT.ch - Riproduzione riservata