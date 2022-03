È terminato con tre condanne e sei assoluzioni oggi a Torino (Piemonte) il processo celebrato con rito ordinario per i fatti di Piazza San Carlo, dove il 3 giugno 2017 si scatenò il panico durante la proiezione della finale di calcio di Champions League fra le compagini della locale Juventus e del Real Madrid.

La sera del 3 giugno 2017 una serie di ondate di panico tra la folla che stava seguendo su un maxischermo la partita provocarono 1600 feriti e, in seguito, la morte di due donne.

Il processo ha preso in esame le presunte lacune in materia di organizzazione e gestione dell’evento. Disastro, lesioni e omicidio colposo erano i reati contestati. In un filone parallelo, celebrato con il rito abbreviato, l’ex sindaca Chiara Appendino (Movimento 5 Stelle) è stata condannata a 18 mesi.