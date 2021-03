Nessun vero allenamento in bianconero, due partite in 24 ore, due gol, un assist, un rigore decisivo, due vittorie rocambolesche. Una nel derby di venerdì, l’altra sabato a Davos. Troy Josephs, il canadese arrivato da Visp appena in tempo per rimpiazzare l’infortunato Jani Lajunen, non nasconde il suo entusiasmo per queste due serate ricche di emozioni: «È stato pazzesco, mi sono divertito un sacco e sono felice di aver contribuito. So che di solito il Lugano costruisce i suoi successi sulla solidità difensiva. In questo weekend è andata diversamente, ma i risultati ci hanno comunque dato ragione», racconta il 26.enne dell’Ontario. «Appena ho messo piede in spogliatoio, mi sono accorto che questo gruppo ha fiducia e carattere».

La difesa è rivedibileIl Lugano ha confermato il suo stato di grazia...