Comunque vada, per Benjamin Steffen non ci sarà un’altra Olimpiade. Anzi, non ci sarà un’altra gara. «Mi ritirerò alla fine dei Giochi», afferma il veterano della spada rossocrociata, 39 anni.

A Rio arrivò quarto, tra lacrime e orgoglio. A Tokyo, Benjamin Steffen proverà il tutto per tutto nella gara individuale di domenica, da «outsider», ma è nella competizione a squadre di venerdì prossimo, con Max Heinzer, il ticinese Michele Niggeler e la riserva Lucas Malcotti, che il basilese punterà alle medaglie. «Se ripenso al 2016, non provo sentimenti di rivincita», ci dice Benji. «Sono molto sereno, felice e fiero di quanto ho fatto in Brasile, anche se mi è mancato poco per salire sul podio. Da allora ho lavorato altri cinque anni per essere qui. Ci tengo a fare bene, ma è innegabile che le premesse...