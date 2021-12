Petra Vlhova ha saltato i due superG di St. Moritz e rinuncia anche alle due gare veloci del fine settimana a Val d’Isère. La slovacca è già in viaggio per Courchevel, dove martedì 21 e mercoledì 22 dicembre sono previsti due giganti. Una scelta mirata, come ci ha spiegato il suo allenatore, Mauro Pini.

La vostra trasferta in Nordamerica è stata molto più lunga rispetto a quella della concorrenza. Cosa vi ha spinto a rinunciare alle prime gare in Europa?

«Il motivo è semplice. Ci siamo spostati nel Colorado per un campo di allenamento di circa otto giorni. Lo abbiamo fatto perché volevamo trovare un luogo dove ci fossero le condizioni più simili a quelle che potremmo trovare in febbraio ai Giochi olimpici in Cina. Alludo in particolare al tipo di neve: quella cinese e quella di alcune regioni...