Negli ultimi anni la Russia è stata l’epicentro di diversi grandi eventi. Dapprima le Olimpiadi di Sochi, nel 2014, caricate di un tale significato da sfociare in uno degli scandali di doping più rilevanti della storia. Nello stesso anno, sempre sul Mar Nero, tornò in auge la Formula Uno. Con tanto di contratto pluriennale. Poi i Mondiali del 2018, certo, e ancora l’Europeo itinerante dello scorso anno. Per certi versi «salvato» proprio dalla sede di San Pietroburgo, messasi a disposizione per ospitare le partite cancellate a Dublino. Infine la finalissima della Champions League, programmata il 28 maggio 2022 sempre alla Gazprom Arena. Tutto questo, ma non solo, ora si sta sgretolando. Sotto il peso del conflitto in Ucraina, imposto con la forza da Vladimir Putin.

Annunciata e inevitabile,...