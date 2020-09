Ci siamo. Il 1. ottobre oramai è alle porte. Per gli amanti dello sport o, meglio, per i tifosi significa una cosa soltanto: previa autorizzazione cantonale, stadi e piste potranno accogliere più di mille spettatori a partita. A tal proposito, è stato creato ad hoc un gruppo di lavoro denominato «Grandi manifestazioni». Il cui compito, va da sé, era quello di elaborare delle linee guida oltre alle misure già in vigore, come il distanziamento sociale e l’igiene accresciuta. Responsabile del gruppo Luca Filippini, segretario generale del Dipartimento delle istituzioni. È stato il primo a parlare a Rivera, nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato anche il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi nonché i rappresentanti di FC Lugano, HC Lugano e HC Ambrì Piotta: Michele Campana, Jean-Jacques Aeschlimann e Nicola Mona.

Le condizioni affinché le manifestazioni possano svolgersi con più di mille spettatori sono chiare: un piano di protezione, una situazione epidemiologica favorevole, garanzia del tracciamento dei contatti e, nel caso sportivo, la possibilità di usufruire solo dei posti a sedere. Obbligatorio l’uso della mascherina, come il consumo al posto di cibo e bevande. E, come noto, non saranno ammessi i tifosi della squadra ospite. Toccherà alle società punire le eventuali trasgressioni. Tre le criticità: l’afflusso e il deflusso delle persone, l’esterno di piste e stadi, l’interno.

A livello di singole strutture, il primo a parlare è stato il direttore generale del FC Lugano Michele Campana: «Partiamo dall’esperienza accumulata finora durante l’estate. Abbiamo alle spalle sette partite, di cui l’ultima ha fatto da prova generale in vista dei prossimi allentamenti. Gli spettatori in generale sono coscienziosi, la configurazione in tre settori di Cornaredo funziona. Non modificheremo più di tanto il piano già esistente. Avremo 2416 spettatori configurati in tre zone». Così facendo, tutti gli abbonati potranno godere di un posto garantito allo stadio mentre in vendita andranno circa 8-900 biglietti a partita. Sarà obbligatorio, come per l’HC Lugano, registrarsi sulla piattaforma loggaTI mentre il ristorante 1908 sarà accessibile solo ai tifosi della tribuna vecchia, con l’obbligo di sedersi.

Quanto all’Ambrì, il direttore generale Nicola Mona ha ribadito l’importanza di igiene personale e distanziamento, oltre al contact tracing. «In merito a ciò abbiamo informato e sensibilizzato direttamente i nostri tifosi, mentre per l’igiene abbiamo installato dispenser con disinfettante in vari punti alla Valascia. Per il distanziamento abbiamo introdotto quattro misure. Passeremo da una capacità di 6500 a 3100 posti, gli accessi e i flussi sono stati modificati e ci sarà una segregazione sport-pubblico». Quanto ai dati personali, l’Ambrì si affiderà ad un’app di Ticketcorner che fornirà un QR code che riporta dati e numero di posto del tifoso. «Chiediamo pazienza e capacità di adattamento. Non sarà facile, tante cose sono cambiate».

Il direttore operativo dell’HC Lugano Jean-Jacques Aeschlimann ha parlato del derby amichevole di sabato scorso quale modello «per la strada da intraprendere». «Anche noi abbiamo creato delle zone di approccio alla Cornèr, con la zona di interesse che si estende parecchio per permettere ai nostri steward, come fa l’Ambrì, di sensibilizzare già i tifosi. Nella zona di responsabilità la sicurezza si occuperà di controllare che l’uso della mascherina sia rispettato». Le curve sono state temporaneamente trasformate in tribune con posti a sedere. L’appello, da parte dei club, è quello di registrarsi prima di recarsi alla pista tramite le app preposte. Gli interventi strutturali, dicevamo, sono stati notevoli. «Ringraziamo la Protezione civile e la città di Lugano per averci aiutato» ha sottolineato Aeschlimann. 3904 saranno i tifosi che potranno entrare. «Per ogni settore avremo 35% di posti liberi, apriremo la vendita di biglietti cercando di rispettare questa percentuale».

Norman Gobbi, in conclusione, ha ringraziato le tre dirigenze dei club. «Hanno dimostrato grande flessibilità nell’affrontare con noi una situazione nuova, magari anche scoraggiante vedendo la forte riduzione dei posti. Ma l’hanno affrontata con buzzo buono, senza mai lasciare andare il pallone o il disco. C’è stato dialogo, ringrazio perciò anche il Gruppo di lavoro che ha voluto essere un supporto. La protezione civile è entrata in supporto per l’adattamento delle strutture. Il mondo dello sport durante e dopo il lockdown ha vissuto un momento di incertezza. L’obiettivo ora è dare quelle informazioni che permettano a tutti noi di rivivere le passioni in una nuova normalità. Ora serve capacità di adattamento, già solo nel cambiare i nostri percorsi di avvicinamento allo stadio. Mi dispiace per i ragazzini che aspettano i propri beniamini fuori dai cancelli. Ma bisogna tutelare la salute e questi contatti saranno rarissimi. Sono limitazioni che sono lo scotto o l’investimento per far ripartire i campionati. Le infrastrutture sono differenti, penso alla Valascia. Ma anche l’HC Lugano ha dovuto fare degli adattamenti notevoli. Cornaredo ha avuto forse vita più facile essendo all’aperto. Le esperienze fatte finora hanno dimostrato che i tifosi sono coscienziosi. L’impegno di tutti noi è quello di far rispettare le regole, per mantenere le attività sportive e tutti i loro risvolti economici».

