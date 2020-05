Il Polo sportivo e degli eventi di Lugano è un progetto che abbraccia molteplici discipline. E, di riflesso, interessa da vicino numerose società e organizzazioni che con impegno promuovono lo sport in città e nella regione. In vista dell’importante voto del Consiglio comunale sulla richiesta di credito di 14 milioni per il piano definitivo delle strutture a Cornaredo e al Maglio, il Corriere del Ticino inaugura un viaggio tra le diverse realtà che potrebbero beneficiare dell’opera. La settima puntata è dedicata al Curling Club e al Judo Budo Club.



Il sasso è ben indirizzato, però serve più ghiaccio

«Ci chiedono in molti delle lezioni di prova, ma non possiamo accontentare tutti perché abbiamo poche ore a disposizione: non riusciamo a tradurre l’interesse in associati». È racchiuso in queste parole del vicepresidente Fabrizio Albonico il momento del Curling Club Lugano. Felicità per il successo della disciplina, amarezza per non poterne approfittare. Nel programma settimanale della Resega il curling è collocato la domenica dalle 21 alle 23. «Spesso nel weekend le persone fanno altro e i ragazzi in età scolastica non potrebbero comunque tornare a casa così tardi». Senza dimenticare il fatto che per competere a livello agonistico è consigliato allenarsi almeno tre volte la settimana. «Noi siamo amatori e siamo contenti di ciò che abbiamo, ma se vogliamo crescere serve qualcosa in più» constata Albonico.

E crescere, come per altre società interessate al Polo sportivo, non significa per forza vincere. O almeno non solo quello. «Il nostro primo obiettivo è che il curling si affermi il più possibile nella popolazione. Il secondo è lavorare con le scuole. Magari dal movimento giovanile nascerà una squadra che arriverà ad alti livelli». Per ambedue gli scopi, l’impianto progettato a Canobbio sarebbe un alleato fondamentale.



Fattore C? Più che altro B

La disciplina si presta bene ad abbracciare tante fasce della comunità. «È uno sport totalmente inclusivo. Si può praticare da cinque anni in su, anche sulla sedia a rotelle - spiega sempre il vicepresidente del team cittadino - Questo ci permette di coinvolgere i disabili, che tra l’altro possono benissimo giocare insieme ai normodotati». Le principali qualità richieste sono strategia, gioco di squadra e una buona sensibilità nel rilascio del sasso sul ghiaccio, perché ogni centimetro è oro. Chi gioca a bocce sa bene di cosa parliamo. La fortuna conta fino a un certo punto: «A livello amatoriale esiste anche questa componente, ma ad alti livelli no, è tutta una questione di allenamento e di capacità di leggere la partita e il ghiaccio: l’umidità infatti può creare uno strato di brina che rallenta il sasso». Un titolo mondiale deciso dalla brina: ve lo immaginate? Chiaramente la squadra che legge prima e meglio la situazione si assicura un vantaggio. Provare per credere. «E il curling - assicura Albonico - è l’unico sport invernale olimpico che si può provare in poco tempo e senza dover acquistare materiali costosi».



Ordinare con moderazione

Lo chiamano spirit of curling. In pratica è un codice etico e vale anche fuori dal campo. «Il vincitore invita lo sconfitto a una bicchierata» recita una delle regole. «Lo sconfitto - indica la successiva - non approfitterà dell’invito per farsi offrire una bevanda costosa». Non è una precisazione aggiunta per strappare un sorriso. «Succede che alcune squadre battute abusino dello spirit of curling ordinando bottiglie particolarmente care - conferma Albonico - ma di solito vengono identificate velocemente e ‘bannate’». Tra le altre regole ci sono l’invito a comportarsi «in modo schietto, corretto e con camerateria», ad «imparare a perdere, prima di essere degno di vincere» e a decidere, in caso d’incertezza, «sempre in favore dell’avversario».



Judo Budo Club sincero: sta benissimo dov'è

Tutti i rappresentanti delle società che abbiamo intervistato finora hanno sottolineato l’importanza di avere una struttura moderna. Ognuno con le proprie ragioni, a onor del vero sempre sorrette dai fatti. Avrebbe potuto fare lo stesso anche Nando Ceruso, responsabile tecnico e portavoce del Judo Budo Club Lugano. In fondo, un motivo più o meno valido per desiderare una nuova casa lo si trova sempre. Invece, abituato nella sua carriera di sindacalista a dire «bianco» se è bianco e «nero» se è nero, ha preferito la sincerità: «Stiamo benissimo dove siamo». Cioè al centro polisportivo di via al Chioso a Viganello, costruito nel 1952 e condiviso con il Circolo scherma SAL e la Società Tennis Tavolo. «Per il nostro sport bastano strutture spartane. Lavoriamo soprattutto sul contatto fisico: ci bastano dei tatami, dei materassini e delle docce in ordine, e qui li abbiamo». Quasi gli dispiacerebbe doversi trasferire a Cornaredo: «Se per le esigenze della Città dovremo spostarci, lo faremo, anche se un po’ malvolentieri. La sede di Viganello è sempre stata perfetta, anche per i posteggi e la raggiungibilità».



La doccia è calda

Il legame del Judo Budo Club con la sua palestra attuale ha radici profonde. Qualche socio anziano ricorderà gli anni Cinquanta, quando l’allora presidente Giorgio Huhn ricavò un dojo al Canvetto luganese: una palestra, in pratica, anche se il significato del termine giapponese è «luogo dove si segue la via». C’erano i primi materassini in spoglia di riso («dür cume sass» pare fosse la recensione più frequente) e poi si poteva fare la doccia (acqua fredda, naturalmente). Gli spazi di via Simen diventarono presto stretti e nel 1965 il Comune concesse al club la palestra dello stabile ex Radio. Là i metri quadrati erano molti di più, però mancavano le docce. D’estate si risolveva tutto con un bagno alla foce del Cassarate, d’inverno si portava a casa il sudore. Il 1972 fu l’anno del trasloco in via al Chioso, vissuto come un premio da parte della Città. E rieccoci ai giorni nostri. Le docce sono calde, l’amore per questa disciplina intatto.



Fuori e dentro

Ceruso, che è quinto Dan, descrive il judo come un intreccio continuo tra materialità e spirito, tra quello che succede fuori e quello che accade dentro gli atleti. «È uno sport che lega molto dal profilo delle relazioni e dell’amicizia e che al singolo dà altrettanto sul piano della sicurezza, dell’ottimizzazione delle proprie risorse fisiche, della personalità e dello spirito. Ti insegna a riflettere molto, a ragionare in una frazione di secondo, a controllare l’emotività e la paura, a resistere durante una competizione». Tutte qualità preziose anche lontano dal perimetro di combattimento. «E chi guarda un incontro - aggiunge Ceruso - non può che essere attratto dallo spirito di competitività e lealtà fra due avversari». Guardando invece al futuro, indipendentemente dalla sede, il responsabile tecnico del Judo Budo Club spera che la squadra mantenga sempre la sua funzione sociale. «E che fra venti o trent’anni ci siano giovani maestri che la mandino avanti con uno spirito di volontariato e d’impegno a favore della gioventù».

