Per i Tigers il palazzetto è un canestro sulla sirena

Dodici secondi alla fine. Palla ai Tigers, sotto di uno. Angley riceve da Abukar e punta la difesa. Dieci, nove... Il playmaker sfrutta un blocco e serve il compagno. Ancora Abukar, sette, sei... palleggio, arresto, tiro: e canestro! Era il marzo del 2011 e i due punti di «Mo» Abukar che valsero al Lugano la Coppa svizzera contro il Monthey restano il ricordo migliore per Alessandro Cedraschi. Oggi il presidente dei Tigers commenta gli sviluppi sul nuovo palazzetto con fiducia, ma anche un pizzico di malinconia. «Il mio tempo è quasi finito e rischio di non vedere mai la futura casa della mia squadra, comunque sono ottimista». Lo stato d’animo non è sempre stato quello.

I nostri archivi ci restituiscono una sfuriata contro il Municipio datata settembre 2015: «Possiamo scordarcelo – diceva Cedraschi sul palazzetto – ormai il progetto è definitivamente accantonato». Nei cinque anni successivi sono stati fatti dei passi avanti significativi e ora siamo al redde rationem, la resa dei conti. «La politica ha tempi dilatati e ciò a volte non è da imputare a una cattiva volontà, bensì alle contingenze - osserva il presidente - In questo caso è innegabile che ci siano: dai vari problemi burocratici agli effetti del virus. Il momento migliore per fare tutto senza grosse difficoltà sarebbe stato fra gli anni Settanta e Ottanta... Ora comunque la Città si sta dando da fare. E il Ticino ha bisogno di un polo sportivo come questo». Ne hanno bisogno in particolare i Tigers, che per le giovanili usano le palestre delle scuole comunali e per la prima squadra quella dell’Elvetico: strutture che ovviamente non sono pensate per la pallacanestro e che comportano diversi limiti (banalmente: non sono disponibili a tutti gli orari) e scomodità.

Aspettare e resistere, poi arriverà il risultato. Il presidente vede un parallelismo con il basket: «Per vincere devi anche saper soffrire in difesa, poi puoi lanciarti in attacco e raccogliere i frutti del tuo lavoro». Ma non è l’unico insegnamento. «Giocando a pallacanestro s’impara ad essere altruisti e a riflettere, pensando agli schemi e al momento della partita. Ogni azione ha uno scopo: non possiamo mai lanciare la palla in area sperando che qualcuno lo trasformi in punti, come succede con i cross nel calcio o con il disco spedito contro le balaustre nell’hockey». A proposito di calcio: in diversi si chiedono se il nuovo stadio riuscirà a portare a Cornaredo più tifosi di quelli attuali. Secondo alcuni sì, perché la nuova struttura cambierà radicalmente l’esperienza della partita, mentre per altri no, gli interessati sono e resteranno più o meno quelli. E nel basket? «Credo che sì, con il palazzetto potremmo avere più persone offrendo un evento che includa una prima e un dopo partita. Al tifoso dobbiamo dare la sensazione di andare a vedere uno spettacolo, non solo un incontro di pallacanestro. Certo - ammette Cedraschi - non mi aspetto che il pubblico aumenti in modo esponenziale, anche perché in Ticino il tifo sportivo è legato soprattutto alle rivalità territoriali, come quelle dell’hockey, mentre manca un vero e proprio tifo ‘del cuore’. E io vorrei che i Tigers avessero le risorse per creare una squadra con dei simboli, com’è stato a suo tempo Raga: giocatori che accendono la fantasia dei giovani. Oggi non possiamo permettercelo».

Qui si apre un’altra partita, quella per avere degli sponsor. «La nostra disciplina non ha molta visibilità in Svizzera ed è difficile trovare qualcuno che ci investa». L’addio dello sponsor principale, Helsinn, non è facile da compensare. «Per fortuna Riccardo Braglia offre ancora un bel supporto che, insieme agli aiuti della Città e di altri sponsor piccoli o medi, ci permette di stare a galla». Per il momento è così: difesa, difesa, difesa.