Le energie, a questo giro, non sono mancate alla Svizzera. E a dimostrarlo, più che le parole, sono stati i fatti. E quindi la storia del match amichevole contro la Finlandia. Battuta in rimonta, dopo un brutto spavento a ridosso del primo tempo. Una doppia sberla che avrebbe potuto mandare al tappeto i rossocrociati. Ma che invece ha esaltato le doti caratteriali della squadra allenata da Vladimir Petkovic. Sotto di una rete alla pausa, Gavranovic e compagni hanno infatti trovato gli argomenti e la forza per ribaltare il risultato. Ottenendo così la terza vittoria in una settimana.

Errori e chance sprecate

Un successo per altro meritato, al netto della consistenza dei finlandesi. Sicuramente più dotati rispetto a Bulgaria e Lituania, ma - a conti fatti - messi sotto per buona parte dell’incontro....