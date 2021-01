A Philipp Kurashev sono bastate tre partite per segnare la sua prima rete in NHL. Il gol del 21.enne attaccante bernese non ha però impedito ai suoi Chicago Blackhawks di perdere 5-4 all’overtime in casa dei Florida Panthers. Per la squadra dell’Illinois si tratta della quarta sconfitta nelle prime quattro giornate di campionato. Kurashev, che ha iniziato la stagione con il Lugano prima di fare ritorno in Nordamerica, ha realizzato il provvisorio 4-3 in favore di Chicago al 47’. Ha concluso con un bilancio personale di +1 in 10’03’’ di presenza sul ghiaccio. L’altro elvetico dei Blackhawks, Pius Suter, è rimasto in pista 13’31’’ con bilancio neutro. Doppietta per il loro compagno Dominik Kubalik, attaccante ceco ex Ambrì Piotta.