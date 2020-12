Per anni gli sportivi professionisti sono al centro delle attenzioni di tutti, con un team che si occupa di pianificare ogni cosa, dagli allenamenti al regime alimentare. Poi arriva, e non raramente in modo repentino, la fine della carriera. Una fine prevista, ma sovente non pianificata, che per molti atleti significa l’inizio di una forte, fortissima crisi esistenziale. La start up zurighese Athletes Network vuole portare maggiore consapevolezza attorno al tema e aiutare i diretti interessati a vivere la transizione dalla prima alla seconda carriera più serenamente.

Spesso l’inizio della vita dopo lo sport, per chi vi ha dedicato la sua intera esistenza, significa perdersi su più livelli. Ne sa qualcosa Benjamin Huggel, ex calciatore e cofondatore dell’azienda. «Bisogna affrontare una grande...