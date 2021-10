È un fine sabato dal sapore particolare quello che attende i Lugano Tigers; all’Istituto Elvetico, pronto a spalancare gratuitamente le sue porte a tutti gli appassionati nella giornata che vorrebbe avvicinare i luganesi allo sport (domani palla a due 17.00), i bianconeri contro Swiss Central cercano infatti la prima vittoria casalinga stagionale dopo i due passi falsi con Nyon e Massagno. Riuscirci, magari davanti ad un folto pubblico, potrebbe dare input importanti per il futuro. In campo e fuori.

Il futuro è adesso

Parte di quel futuro i bianconeri lo stanno costruendo da inizio stagione, con il loro gruppo di «sbarbatelli» gettato nella mischia della massima serie con un unico obiettivo; crescere, e poi crescere ancora.

Come Marco Matasic, a inizio stagione forse il giovane con meno «hype» del gruppo, e invece premiato quale MVP del match una settimana fa (10 punti, 3 rimbalzi e 4 assist) e tanta, tanta voglia di giocare a basket. Lottando anche contro la genetica: «L’anno scorso non mi avete visto perché stavo recuperando da un’operazione alle gambe che mi ha tenuto fuori un anno. Avevo un difetto genetico che mi stava facendo venire le gambe vare, «a parentesi». Era il 2019 e avevo appena vinto il titolo nazionale U17 con il Lugano e il premio di MVP, ma non potevo andare avanti. Così in pratica mi sono fatto spezzare le ossa per ricostruirle. Poi un anno di stop e a inizio 2020 il ritorno, piano piano, partendo dalla ricostruzione muscolare».

I grandi sacrifici

Da qui i sacrifici a cui accennava nel post derby («Ne è valsa la pena alzarsi alle 5 del mattino per allenarsi»): «Rimanere fermi un anno significa restare indietro e non poco. Ero in Croazia quest’estate e mi allenavo con una squadra locale; il primo allenamento era alle 7 del mattino, io ci andavo almeno un paio d’ore prima per recuperare. O ti dai da fare o è meglio lasciar perdere».

Le sofferenze spesso aprono orizzonti, così è stato anche per il giovane play/guardia di 183 cm classe 2002: «Ho imparato ad apprezzare le piccole cose, anche il semplice camminare ha assunto una dimensione diversa. Come atleta ho iniziato a capire che la cura del corpo è fondamentale, dallo stretching all’alimentazione al dormire bene. Da questo punto di vista, mi ha fatto maturare molto».

Frutti di stagione

E i primi frutti di tanto lavoro, cominciano a spuntare. Prima squadra in pianta stabile, minuti in crescendo (dal NE di Boncourt ai 21’ nel derby). Il ritmo partita sta insomma arrivando; faccia tosta e carattere, quelli invece c’erano già: «Sto vivendo un momento stupendo. Il lavoro fatto sta pagando e mi stimola a continuare per raccogliere ulteriori risultati. In campo vado senza paure, questo è l’ambiente ideale per farlo, quest’anno non abbiamo pressione per vincere, coach Nikolic sta facendo un ottimo lavoro e anche gli stranieri sono eccezionali, sempre pronti a darci una mano o a consigliarci quando sbagliamo».

Poi certo il campo è un po’ meno indulgente dei compagni: «Diciamo così, spesso prima delle partite ti fai il tuo film, ti immagini di fare questo e quest’altro, poi arrivi alla partita e ti rendi conto che gli avversari sono più forti fisicamente, e che tutto si muove più velocemente di come te lo eri immaginato. Ovviamente avere minuti ti permette di adattarti in fretta, e aiuta anche nel vedere la realtà dal vivo. Oggi, io ragazzino fresco di serie A, sono in campo con i professionisti, quelli che prima vedevo dalla tribuna. Non mi fa sentire arrivato, ma mi dice che posso arrivare al loro livello».

Oggi contro Swiss Central oltre alla prestazione si cercheranno però anche i due punti: «Spero innanzitutto che il pubblico risponda presente. Sarebbe un ottimo stimolo. E vogliamo vincere, loro sono un osso duro ma qui è casa nostra e vogliamo farglielo capire. Siamo pronti a dare tutto»

.

Maneggiare con cautela

Non sarà però un’impresa facile quella a cui sono chiamati le tigri bianconere; tra pacchetto stranieri, la coppia Lehmann-Fuchs e il solito Pluess, nella parte germanofona oltre Gottardo hanno poca voglia di fare da squadra materasso. Chiedere ai «resti» di Boncourt e Monthey per conferma. I ticinesi però, a loro volta ringalluzziti dal successo con gli Starwings e la buona prestazione nel derby, hanno mostrato di avere la pelle dura, tre stranieri sui cui contare e un gruppo di «sbarbatelli» in crescita pronto a non guardare in faccia a nessuno.

