Stanco ma felice. Rientrato da Tallinn, dove ha vinto il titolo europeo U23 nei 400 metri, Ricky Petrucciani si concederà un paio di giorni di riposo prima della grande avventura olimpica. La partenza per Tokyo è fissata per il 22 luglio. Nell’attesa, ci ha concesso una lunga intervista.

Ricky, sei andato in Estonia con in testa la vittoria e l’hai ottenuta. Quello che forse non ti aspettavi è un tempo di 45’’02, a soli 3 centesimi dal record svizzero.

«Le ore passano, ma ancora mi sembra incredibile di aver corso così veloce. A fine giugno, ai nazionali assoluti di Langenthal, avevo vinto il titolo stabilendo il mio primato personale in 45’’69. Ebbene, sabato l’ho abbassato di 67 centesimi. Una prestazione formidabile».

Come te la spieghi?

«Sono arrivato a Tallinn mentalmente pronto e con le...