Rafael Nadal è uscito di scena nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il maiorchino si è arreso in tre set al russo Andrey Rublev, che si è imposto per 6-2 4-6 6-2. Questi i risultati dei quarti: Andrey Rublev (RUS/6) b. Rafael Nadal (ESP/3) 6-2 4-6 6-2, Stefanos Tsitsipas (GRE/4) b. Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 7-5, ritiro, Daniel Evans (GBR) b. David Goffin (BEL/11) 5-7 6-3 6-4, Casper Ruud (NOR) b. Fabio Fognini (ITA/15) 6-4 6-3. Le semifinali vedranno di fronte da una parte Evans e Tsitsipas, dall’altra Rood e Rublev.