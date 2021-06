È la Nazionale di Xherdan Shaqiri. Lo è da qualche anno a questa parte, oramai. Lo dicono i numeri. Il folletto del Liverpool, restando all’attualità, ha trascinato i rossocrociati contro la Turchia. Sul biglietto valido per gli ottavi di finale il suo nome è scritto in stampatello. Merito di una doppietta bella e pesantissima, che ha issato «XS» in cima alla classifica dei migliori marcatori elvetici nella storia dei grandi tornei. Proprio così. Con sette reti complessive, il 29.enne ha superato Josef Hügi, autore di sei gol in tre partite ai Mondiali di casa del 1954.

Se «XS» fa rima con ottavi

I primi sigilli di Shaqiri risalgono ai Mondiali brasiliani del 2014. Tre in un solo colpo, contro l’Honduras, nell’ultima e decisiva sfida del gruppo E. Grazie a quel successo, la Svizzera tornò a...