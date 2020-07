La prossima stagione di LNA maschile si giocherà con nove squadre. Dopo i ritiri di Swiss Central e Pully-Losanna, è toccato al Vevey Riviera lasciare l’élite. Il club vodese non è stato graziato da Swiss Basket, che ha respinto il suo ricorso alla decisione della Commissione delle licenze. Il futuro del Vevey Riviera è d’ora in poi legato alla Prima Lega. Da notare che le prospettive per il BBC Monthey-Chablais sono invece più promettenti, almeno a giudicare dagli argomenti che dovrebbero mandare a buon fine il ricorso al verdetto di prima istanza. La prossima stagione di LNA, che dovrebbe debuttare in ottobre (coronavirus permettendo) vedrà al via, oltre ai Lugano Tigers e alla SAM Massagno, Olympic Friburgo, Union Neuchâtel, Ginevra Lions, Nyon, Boncourt, Starwings Basilea e Monthey-Chablais.