Il Chiasso ha perfezionato il tesseramento del difensore centrale Giuseppe Aquaro, 36 anni, svincolato. Classe 1983, nato a Baden, svizzero di origine italiana, Aquaro vanta una lunga carriera internazionale che gli ha permesso di collezionare una vasta esperienza in giro per il mondo, dall’Italia (Chievo, Foggia e Triestina) alla Svizzera (Aarau e Vaduz, oltre a due anni al Bellinzona), fino alla Grecia, alla Bulgaria (CSKA Sofia), alla Germania (Karlsruhe) e alla Cina.

Il difensore ha firmato un contratto fino a giugno 2020: porterà alla squadra diretta dal mister Alessandro Lupi, oltre alla solidità difensiva, anche la sua enorme esperienza, la conoscenza del campionato svizzero (in cui ha militato per 4 stagioni tra il 2005 e il 2009) e la sua autorevolezza e carisma (negli ultimi anni è stato in più occasioni capitano nelle squadre in cui ha giocato).