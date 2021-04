«Rischio COVID», la Corea del Nord rinuncia alle Olimpiadi

La Corea del Nord rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo in programma questa estate a causa del rischio di infezioni da coronavirus, ha detto oggi il Ministero dello Sport di Pyongyang.

In una riunione, il comitato olimpico della Corea del Nord «ha deciso di non partecipare ai 32. Giochi olimpici per proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata dalla COVID-19», ha fatto sapere il dipartimento delle comunicazioni del dicastero nordcoreano.