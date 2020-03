La giustizia del Paraguay ha respinto il ricorso degli avvocati di Ronaldinho, che è in prigione da una settimana per un’inchiesta in merito all’utilizzazione di un passaporto falso. La giustizia aveva tempo fino a lunedì per esprimersi sul caso dell’ex stella del calcio brasiliano e del Barcellona. Ronaldo de Assis Moreira, detto Ronaldinho, era stato arrestato il 6 marzo scorso insieme al fratello Roberto. Entrambi, entrati in Paraguay con passaporti falsi, erano stati messi in detenzione provvisoria.