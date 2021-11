Ci sarà anche un po’ di Svizzera italiana quest’anno all’Emirates Airline Dubai Rugby Sevens, forse il più importante torneo internazionale di rugby a sette assieme all’altrettanto famoso Hong Kong Sevens, spettacolare declinazione dello sport diventato disciplina olimpica in occasione di Rio 2016. I 7 Sirs (www.7sirs.ch) saranno infatti tra i protagonisti della manifestazione nella categoria Elite, livello riservato ai migliori club al mondo, oltre a diverse selezioni nazionali, il cui accesso è consentito esclusivamente attraverso un invito. Una partecipazione frutto degli ottimi risultati ottenuti in vari tornei in tutta Europa, su tutti le finali al RomaSeven e le buone prestazioni al Sevens and the City di Londra, e che rappresenta il modo migliore per celebrare i dieci anni di attività del club. Un decennio dove i Sirs si sono impegnati non solo sotto l’aspetto sportivo ma anche in quello sociale, raccogliendo fondi attraverso il proprio calendario benefico e devolvendo parte dei premi delle vittorie a diverse associazioni attive nel volontariato in Ticino e non solo, rendendo pertanto ogni successo ancora più significativo. Non a caso anche in occasione di questo torneo sulla maglia rossoblù dei “Signori” vi sarà il logo dell’associazione “I Camaleonti”, club calcistico che si dedica alle persone con disabilità.