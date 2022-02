SAM, l’appello di Gubitosa: «Ricompattiamoci»

Di che segno è la SAM Massagno? E cosa diceva il suo oroscopo per il 2022? Niente di buono, a giudicare da questo inizio. Tra vacanze e rinvii per quarantena, la squadra è rimasta ferma un mese, dal 18 dicembre al 18 gennaio. Poi, al ritorno in campo, è arrivata la sconfitta di Monthey, squadra che giace sul fondo della classifica. Dopo il riscatto a Boncourt (era il 22 gennaio), domenica scorsa la Spinelli ha conosciuto la più grande amarezza, buttando via negli ultimi due minuti una finale di SBL Cup che sembrava già vinta. Il Friburgo è risorto dal -9 e si è imposto al supplementare.

Basta così? Purtroppo no. L’altro ieri c’è stato il contraccolpo, con la sconfitta in campionato a Neuchâtel. Lo stesso Neuchâtel che gli uomini di Gubitosa avevano strapazzato quattro giorni prima nella semifinale...