Mancano meno di due settimane al Galà dei Castelli - l’evento si terrà martedì 14 settembre - e gli organizzatori hanno manifestato grande soddisfazione per il lotto di partecipanti sui quali potranno contare. Lo spettacolo sarà sicuramente garantito in tutte le discipline, i fiori all’occhiello della manifestazione saranno però in particolare le gare veloci. Eccezion fatta per l’assenza del campione olimpico in carica, l’italiano Marcell Jacobs, i 100 m maschili, corsa regina dell’atletica, presenterà nomi di primissimo spessore. Al Comunale di Bellinzona saranno infatti presenti l’argento e il bronzo dei Giochi di Tokyo, lo statunitense Fred Kerley e il canadese André De Grasse. I due si presentano con personali inferiori ai dieci secondi, rispettivamente 9’’84 e 9’’89. I due nordamericani sono tra l’altro in grado di migliorare il record dello stadio che era stato realizzato dal giamaicano Asafa Powell (9’’87). All’ombra dei Castelli saranno presenti anche il vicecampione del mondo in carica Justin Gatlin ed il connazionale e compagno di staffetta Michael Rodgers. A difendere i colori rossocrociati ci sarà William Reais: il 22enne era riuscito a confermare il proprio stato di forma centrando la semifinale olimpica nei 200m.

Campionesse rossocrociate

A Bellinzona, come noto, avevano già assicurato la partecipazione tutte le più grandi stelle dell’atletica nazionale, a iniziare dalle velociste Ajla Del Ponte e Mujinga Kambundji. Con loro ci saranno anche Salomé Kora e Riccarda Dietsche (le altre staffettiste della sfortunata 4x100m olimpica), così come Yasmin Giger, Angelica Moser, Ditaji Kambundji, Lore Hoffmann, Delia Sclabas e Lea Sprunger. Quest’ultima saluterà definitivamente le competizioni proprio in Ticino. In ambito maschile, i fari saranno puntati anche sul talento nostrano Ricky Petrucciani, che andrà alla ricerca del record elvetico sul giro di pista (400 m). A garantire ulteriore spettacolo, oltre al già citato William Reais, vi saranno Jason Joseph e Jonas Raess.

Nazionali U20 e U23 a Nottwil

Intanto l’atletica nazionale si asppresta a vivere un intenso fine settimana a Nottwil, dove domani e domenica si disputeranno i campionati svizzeri delle categorie U20 e U23. Nel canton Lucerna sono oltre 60 i titoli in palio nelle corse e nei concorsi. Anche quest’anno e forse anche di più delle passate stagioni, la delegazione ticinese sarà cospicua e agguerrita, con una trentina di atleti iscritti nelle varie discipline, per un totale di oltre 40 partecipazioni. Scorrendo le liste di partenza, Emma Piffaretti avrà più di una possibilità per salire sul podio o addirittura aggiudicarsi un titolo tra le U20. La polivalente atleta dell’USA Ascona è infatti la migliore, o tra le migliori, delle annunciate al via sia sulla velocità (100 e 200 m), sia sui 100 ostacoli ma anche nel salto in lungo. Anche Giada Battaini dell’USC Capriaschese è tra le migliori delle U20 iscritte nel peso e nel disco, dove ha di recente ottenuto due titoli cantonali assoluti. Tra gli U20 Giona Erdmann (Virtus) ha la terza misura nel martello, così come nell’asta Leo Pedrioli dell’USA, che può pure ambire al podio. Sui 110 hs U20 attenzioni particolari per Nicola Fumagalli e Nathan Oberti del GAB che hanno i numeri per puntare alla vittoria. Molto vicini alle medaglie, sempre in base ai primati personali e stagionali, risultano poi i mezzofondisti Siro Gentilini e Filippo Balestra del GAB, rispettivamente sui 1.500 e 800 metri U20. Tra i più grandi, gli U23, Gillian Ferrari (GAB) ha la quarta misura nel disco, mentre Gian Vetterli, forte del suo 52.34 m, è il favorito della stessa disciplina al maschile, oltre a poter ambire al podio nel peso. Sugli 800 m Filippo Moggi (LC Zurigo) può puntare al titolo dopo il convincente debutto avvenuto lo scorso agosto sulla distanza, mentre sarà assente il collega di club Ricky Petrucciani, focalizzato sul Weltklasse di Zurigo del 9 settembre e, naturalmente, sul Galà dei Castelli.

