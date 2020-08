La gara ha preso il via dalla fortezza Munot, l'emblema della città di Sciaffusa, mercoledÌ 26 agosto. Dopo aver risolto l'enigma con l’indicazione per raggiungere la tappa successiva, le squadre sono partite per Innerthal SZ facendo l'autostop, per poi fare un giro in barca sul Wägitalersee. Il percorso li ha portati poi al monastero di Einsiedeln e infine a Oberiberg SZ, dove hanno trascorso la notte.