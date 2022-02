Ultimi preparativi per Murat Pelit. Venerdì lo attende il volo per Pechino. Dopo Pyeonchchang 2018, un’altra edizione di Paralympics per l’atleta momò. Un tour de force che lo vedrà impegnato in sette gare di sci alpino in meno di quindici giorni.

Volevi questa selezione e l’hai ottenuta. Adesso ti aspettano giornate intense. E un programma particolarmente carico.

«Intanto ho davanti a me ancora tre giorni relativamente tranquilli. C’è un po’ di stress per la partenza, ma la preoccupazione maggiore in questo momento è quella di poter partire senza intoppi. Sto completando l’ultima mezza quarantena. È importante arrivare in Cina in buona salute e con tamponi rigorosamente negativi».

Parliamo di pandemia. Da noi sono cadute quasi tutte le restrizioni. In Cina è un po’ diverso...

«Questo implica che...