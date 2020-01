Il prossimo weekend, ossia da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, la stazione invernale airolese di Pesciüm ospiterà l’edizione 2020 dei campionati svizzeri di sci paralimpico. Un evento sportivo che per la prima volta viene ospitato in Ticino e che sarà di carattere internazionale, poiché al via si presenteranno anche atleti di altre nazioni.

Si gareggerà in tre discipline: venerdì alle 9.30 scatterà il superG, seguito sabato dal gigante (manche alle 9.30 e 12.00) e domenica dallo slalom speciale (anche in questa giornata prime partenze alle 9.30 e a mezzogiorno). Fra gli sciatori da seguire - ne sono attesi fra i 30 e i 40 - anche il ticinese Murat Pelit.

I campionati svizzeri che andranno in scena a Pesciüm sono organizzati da Valbianca SA in collaborazione con in collaborazione con Sport svizzero in carrozzella, Associazione Ti-Rex Sport, OTR Bellinzonese e Alto Ticino e TiSki.