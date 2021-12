Specialista delle gare tecniche, vincitore di tre medaglie iridate e di una Coppa del Mondo di slalom speciale, Manfred Moelgg è uno degli sciatori più longevi di tutti i tempi. A 39 anni, il marebbano si prepara per Pechino 2022: la sua quinta Olimpiade.

Allora, Manfred: che stagione si prospetta?«Innanzitutto, spero che tutto possa aprire e che si possa tornare a un minimo di normalità. Soprattutto nelle zone di montagna: le ultime due stagioni invernali sono state molto sofferte. Dal punto di vista sportivo, invece, mi aspetto una stagione ancora più importante del solito. E questo perché ci sono le Olimpiadi. Mi di poter essere protagonista, in slalom per lo meno, mentre in gigante vedremo. Non so ancora se andrò in partenza in Val d’Isère: vediamo».

Lo scorso anno ha contratto il coronavirus...